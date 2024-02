Os signos do zodíaco mais infiéis, de acordo com a inteligência artificial

Amor e horóscopo Signos do zodíaco com maior probabilidade de serem infiéis (Freepik)

A inteligência artificial é a sensação do momento que ocupa as tendências no mundo digital. Por isso, não é surpreendente que novas ferramentas de assistência virtual apareçam diariamente e que as pessoas não percam a oportunidade de consultar todo tipo de assuntos.

Assim, se você estava se perguntando qual é o signo do horóscopo mais propenso a buscar novas experiências durante um relacionamento e enganar seu parceiro, o assistente de inteligência artificial da Google responde.

De acordo com esta ferramenta de linguagem generativa, as pessoas nascidas sob signos de caráter independente, livre e curioso, podem sentir-se atraídas pelo novo e pela aventura, resultando em trair seu parceiro.

Zodiaco Signos del zodiaco, la suerte para febrero. (Imagen de Pikisuperstar en Freepik)

Aquário atende plenamente a essas características, segundo Bard, por serem regidos principalmente por Urano, planeta que representa a mudança e a transformação, os nascidos sob esse signo zodiacal estão sempre abertos ao novo.

Signos do zodíaco infiéis

Embora as pessoas de Aquário sejam as mais infiéis, de acordo com a inteligência artificial, há outros 3 signos que possuem qualidades que os tornam propensos à infidelidade:

Gêmeos: sociáveis, comunicativos e adoram ter várias opções, por isso podem se entediar facilmente com coisas, situações ou pessoas e se lançar na aventura.

sociáveis, comunicativos e adoram ter várias opções, por isso podem se entediar facilmente com coisas, situações ou pessoas e se lançar na aventura. Leão: carismáticos, extrovertidos e fanáticos da atenção, sempre procuram aprovação dos outros e podem ser um pouco egocêntricos, deixando de lado os problemas e necessidades das pessoas próximas.

carismáticos, extrovertidos e fanáticos da atenção, sempre procuram aprovação dos outros e podem ser um pouco egocêntricos, deixando de lado os problemas e necessidades das pessoas próximas. Áries: impulsivos, aventureiros e sempre em busca de novidades, a impaciência e a falta de consideração pelas consequências podem torná-los grandes infiéis.

A IA do Google esclareceu que as pessoas podem enganar seus parceiros por múltiplos fatores, além da astrologia, como os valores e a inteligência emocional, e acrescentou como conselho: conhecer as pessoas antes de se relacionar de forma próxima.