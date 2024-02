Os signos com a maior intuição do carnaval 2024

O carnaval 2024 chega e alguns signos do zodíaco podem ter uma guinada importante na intuição durante essa fase.

Confira quais são:

Câncer

A intuição está mais aflorada e pode ajudar em ter visões profundas sobre sua vida e emoções. Não se mantenha preso em mentalidade fechadas e aprimore o sexto sentido com meditação ou simplesmente prestando mais a atenção nos sinais que podem ser decifrados. Não cale a mente e preste a atenção nos avisos que ela emite.

Sagitário

A comunicação estará em alta e também existe uma energia extra florescendo o campo intelectual. É mais fácil agora se conectar com a consciência e com mensagens mais elevadas; apenas preste a atenção nos sonhos, sensações repentinas e palavras que podem se tornar manifestação de uma poderosa intuição que trará informações adicionais.

Aquário

Além de um brilho extra interior e exterior, o aquariano vai poder contar com uma forma aguçada de acessar a consciência, principalmente por meio das meditações ou sonhos. Compreenda as mensagens que chegam com uma perspectiva ampla e observe também as ideias que chegam, pois podem ser valiosas.