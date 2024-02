O celular para que parem de chorar?

Família com seu filho em casa Foto de referência: Família com filho em casa (baixado do Freepik em 30 de novembro de 2023)

Educar as crianças de hoje traz outros desafios para os novos pais. Além disso, sua educação exige muita atenção em um mundo onde eles se veem confrontados com questões de trabalho, as necessidades exigidas pela casa e até mesmo prestar atenção em outras crianças em casa.

Tentamos resumir um tópico extenso em uma entrevista cheia de palavras e observações informais, muito do dia a dia, para tentar falar na linguagem mais simples. Convidei Blassina, que faz parte da rede de apoio de grandes profissionais que consultamos em Vibra.fm e dedica grande parte do seu tempo como especialista em ajudar os novos pais através dos seus conhecimentos.

Blassina Niño, tem mais de 25 anos acompanhando processos terapêuticos e formativos de cuidadores de primeira infância com uma abordagem dinâmica e gestáltica. Atualmente, é diretora técnica do programa Sementes de Apego da Universidade dos Andes, gerente da Rede de Terapeutas Origens; promotora da igualdade de gênero e do respeito pelas crianças.

Minha percepção é que as crianças de hoje ‘mandam’ nos pais, isso está errado ou é verdadeiro?

BN: O mundo atual avança rapidamente e há uma sobreexposição à informação. As crianças se adaptam às condições em que vivem. Considerar que as crianças de hoje estão superando seus pais e que a criação neste momento é permissiva ou não impõe limites suficientes é uma visão estreita de um fenômeno mais profundo que fala sobre como as gerações atuais vivem.

As crianças de hoje são iguais às crianças quando éramos crianças? Ou seja, elas são educadas e corrigidas da mesma forma?

Nenhuma geração é igual à outra, porque o mundo em que vivemos é mutável. O que os pais viveram como crianças é muito diferente do que viveram como pais. Por isso, assumir a responsabilidade de acompanhar outro ser humano em seu crescimento é um desafio que implica que o adulto reveja sua própria história, se comprometa com respeito e compreenda que os menores não são bonecos de barro para moldar.

Qual é a melhor forma de alcançá-los quando for corrigi-los?

BN: Eu não acredito que alguém possa corrigir alguém. Na verdade, acredito que através do exemplo vamos mostrando um caminho, que erramos e corrigimos reconhecendo e assumindo nossa responsabilidade. Entender que é através de como lidamos com nosso próprio mundo emocional que podemos ver o mundo emocional do outro, e isso inclui as crianças.

Dar um celular para que parem de chorar ou acalmem sua ansiedade é o correto?

Se uma criança está chorando, é porque está comunicando algo. É difícil julgar o que é certo e o que não é. Cresci nos anos 80 superexposta à televisão, quando estava inquieta ou os adultos responsáveis precisavam me acalmar, me mandavam assistir televisão.

Qual é a diferença com o celular de agora?

Acredito que o tema é investigar. O que está acontecendo? Por que ele está ansioso, irritado ou com medo? Por que está chorando? O que o deixa triste? Conversar, perguntar e, acima de tudo, observar para entender.

Quando alguém vê que entregam o celular a eles e isso causa um alívio no criança, está fazendo o certo?

BN: é um alívio para o cuidador que se reflete na criança. Os pequenos só sentem o que você sentia ao assistir televisão. Agora, os sinais de vício em tecnologia estão aumentando muito... mas o tema em questão deveria ser: meninas e meninos crescendo sozinhos com a tecnologia como cuidadora.