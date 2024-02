Esses são os LUGARES MAIS SUJOS de um avião, segundo comissários

Se você já andou de avião, provavelmente notou que a aeronave aparenta sempre estar limpa. É fato que existem equipes de limpeza que cuidam das aeronaves. Porém, com diversos passageiros entrando e saindo de um avião diariamente, fica difícil realizar uma limpeza profunda.

Mas qual será que é o local que mais possui bactérias dentro de uma aeronave? Comissários de bordo relataram à revista especializada em viagens, ‘Travel and Leisure’, os cinco lugares mais sujos de um avião.

Panfleto de instruções

Para os viajantes de primeira viagem, literalmente, tudo é novidade. Logo, o panfleto de instrução localizado nos bancos é uma das primeiras coisas que o passageiro encosta. Por isso, de acordo com De acordo com Josephine Remo, blogueira de viagens e comissária de bordo, “o lugar mais sujo de um avião é o cartão de instruções de segurança no bolso do assento”.

Compartimento de bagagem

A comissária revela outro lugar muito sujo dentro de um avião: o compartimento das bagagens. Segundo Josephine, o local acaba escapando das equipes de limpeza. Por isso um álcool em gel é sempre necessário após o contato com o local.

Bandejas

Para viagens mais longas, a alimentação é indispensável, o que faz das bandejas um dos lugares com mais bactérias.

“Os passageiros geralmente sabem que os aviões estão cheios de sujeira, mas as bandejas vão além dos germes gerais”, contou Sue Fogwell, outra comissária de bordo que trabalha na área há 20 anos.

Banheiro

Por último e mais óbvio, o banheiro de um avião é, sem dúvidas, um dos lugares mais sujos deste meio de transporte, mesmo que limpos com frequência. De acordo com uma matéria do ‘Washington Post’, amostras coletadas mostram que a pia do banheiro era o local mais sujo de um avião.

