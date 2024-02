É permitido deixar os cães nas varandas? Conheça as razões para evitá-lo

Embora seja verdade, os cães, devido à alta energia que acumulam, precisam de um bom espaço para se moverem e não se estressarem facilmente. Muitos desses animais preferem estar em áreas verdes, quintais ou até perto de janelas para observar o que acontece lá fora e obter um pouco de ar.

Nesse sentido, muitos proprietários de cães optam por tê-los nas varandas de suas casas, no entanto, apesar do que se acredita, esse espaço pode ser sinônimo de risco para os animais de estimação se passarem muito tempo lá e não puderem sair.

Ao estar numa varanda, o cão pode ser exposto a uma série de fatores que afetam o seu desenvolvimento e comportamento. Ao deixar o cão na varanda por muito tempo, ele começará a ficar entediado e, ao procurar sair ou ver pessoas novamente, pode se inclinar e correr o risco de quedas, que a partir dessa altura podem ser prejudiciais e até fatais. Além disso, estar exposto a diferentes temperaturas e mudanças climáticas pode causar problemas de saúde, exaustão, desânimo e desidratação.

Da mesma forma, estar por períodos prolongados em espaços fechados como a varanda pode desencadear comportamentos agressivos do cão com os membros de sua casa e com pessoas ou animais que ele encontre na rua, pois, para os cães, a interação e companhia são fatores influentes em seu comportamento.

Além disso, na Colômbia, vigora a Lei 1774 de 2016, na qual são estabelecidos os direitos dos animais e os deveres dos seus cuidadores, bem como as infrações e multas estabelecidas caso esses deveres sejam descumpridos. Em relação à posse de animais em terraços, a lei determina que, se o animal estiver de forma contínua e/ou sem os elementos que garantam sua proteção, o proprietário do animal estará sujeito a uma multa monetária e à retirada do animal de sua propriedade.

É importante lembrar que os cães fazem parte do lar e, como tal, ao tê-los em casa, adquirimos o compromisso de fornecer espaços seguros, confortáveis e com tudo o que for necessário para suprir suas necessidades básicas.