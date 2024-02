Cuidados com a pele no Carnaval: 4 dicas para manter a saúde e a beleza em dia

Cuidados com a pele no Carnaval - reprodução

O Carnaval é uma festa esperada por muitos, repleta de energia, cores e muita diversão. No entanto, é importante lembrar que os excessos e descuidos durante essa época podem ter consequências negativas para a saúde da pele. Exposição ao sol sem proteção adequada, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e petiscos gordurosos, além do uso inadequado de maquiagem, podem comprometer a saúde e a beleza da pele, deixando marcas indesejáveis.

Para garantir que a pele permaneça saudável e radiante durante toda a folia, é essencial adotar medidas de cuidado e proteção. Dra. Viviane Scarpa, dermatologista pela SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), compartilha quatro dicas valiosas para evitar danos à pele durante o Carnaval.

1. Use filtro solar adequadamente

A aplicação de filtro solar é indispensável antes de se expor ao sol, especialmente durante os dias de Carnaval, em que as atividades ao ar livre são frequentes. É recomendado utilizar um filtro solar com fator de proteção (FPS) superior a 30, aplicando-o generosamente em todo o rosto e corpo, cerca de meia hora antes da exposição solar. Além disso, é crucial reaplicar o filtro a cada duas horas, principalmente após banhos de piscina ou mar e transpiração excessiva. Dra. Viviane Scarpa ressalta a importância de utilizar produtos específicos para o rosto, evitando o surgimento de espinhas, e não se esquecer de proteger áreas sensíveis, como orelhas, nuca, pálpebras, lábios e dorso dos pés, para evitar queimaduras solares.

2. Hidratação: beba água e mantenha a pele saudável

Beber água - reprodução

Durante os dias agitados de Carnaval, é comum esquecer-se da hidratação adequada. No entanto, manter-se bem hidratado é essencial para a saúde da pele, especialmente em climas quentes. O consumo regular de água é fundamental para repor os líquidos perdidos através do suor e garantir o bom funcionamento do organismo. O cálculo ideal de ingestão diária de água é de aproximadamente 35 ml por quilograma de peso, mas essa quantidade pode aumentar nos dias de calor intenso. Portanto, não se esqueça de carregar uma garrafa de água e mantenha-se hidratado durante toda a festa.

3. Tenha cuidado com a maquiagem

O uso de maquiagem faz parte da tradição do Carnaval, mas é importante tomar cuidado com os produtos utilizados. Antes de aplicar qualquer produto no rosto, verifique sempre a validade e prefira marcas de boa qualidade, testadas dermatologicamente, para evitar reações alérgicas. Além disso, não durma com maquiagem, pois isso pode obstruir os poros e causar danos à pele. Para remover a maquiagem de forma eficaz, utilize produtos suaves, como água micelar, que além de limpar profundamente, protege as fibras de colágeno e elastina, contribuindo para a firmeza da pele.

4. Cuide da alimentação

Para aqueles que sofrem com herpes labial, o Carnaval pode representar um desafio adicional, já que o calor pode desencadear lesões. Além da proteção solar, é importante cuidar da imunidade através da alimentação. Alimentos ricos em lisina, como carne, leite, iogurtes e queijos, ajudam no combate ao vírus, enquanto alimentos ricos em arginina, como amendoim, nozes e milho, devem ser consumidos com moderação, pois podem facilitar a replicação viral.

Em resumo, aproveitar o Carnaval com responsabilidade também significa cuidar da saúde e da beleza da pele. Seguindo essas dicas simples, é possível curtir a folia sem comprometer a saúde da pele, garantindo um visual radiante e cheio de energia durante toda a festa. Lembre-se sempre de consultar um dermatologista para orientações personalizadas e aproveite o melhor dessa época tão animada com segurança e cuidado com a sua pele.