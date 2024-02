As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (07).

Sagitário

Confie na sua intuição para tomar as decisões certas na sua vida pessoal e profissional. Aceite as mudanças no amor com uma atitude positiva e conciliadora. Aproveite toda a sua energia para fazer mudanças no trabalho que o beneficiem

Capricórnio

Se você é solteiro, escolha apenas um caminho e viva intensamente o romance. Aproveite essa energia positiva para atingir seus objetivos e melhorar sua vida em todos os aspectos. Cuidado com as fofocas, não dê tanta importância ao que escute.

Aquário

Aquário, Touro e Gêmeos serão seus signos mais compatíveis em termos de paixão. Use amarelo e laranja para atrair abundância. A força interior e o poder da convicção irão acompanhá-lo em todas as áreas da sua vida. Seu lado místico estará mais elevado do que nunca.

Peixes

Se você é solteiro, é um bom momento para encontrar um parceiro. Se você está em um relacionamento, passe tempo com sua família e entes queridos. Você avança em sua formação, sua sede de conhecimento abrirá novas oportunidades para você no futuro.

Com informações do site Nueva Mujer

