As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (07).

Leão

Se você está em um relacionamento, pode ter algumas dificuldades por causa do ciúme, por isso recomendo não levar a situação adiante. No ambiente de trabalho, lembre-se que você é o rei da selva, mas isso não significa que você esteja sempre certo, seja mais diplomático.

Virgem

Lembre-se que você está em um período de renascimento de sua energia cósmica, o que aumenta sua energia positiva. Você receberá o convite para viajar e trabalhar em uma ótima empresa. A recomendação é que você aceite, pois isso o ajudará a crescer financeiramente.

Libra

Cerque-se de energias positivas que o impulsionarão a alcançar seus objetivos. É hora de construir o seu futuro, estabelecer-se e criar um lar sólido. Se você está se relacionando com duas pessoas, escolha aquela que te faz sorrir e te enche de felicidade.

Escorpião

No campo profissional você ampliará sua rede de contatos e estabelecerá novos negócios. Suas habilidades de comunicação estarão no auge, aproveite isso para se destacar no trabalho e na escola. Deixe para trás os fardos negativos do passado e concentre-se em construir o seu futuro com sucesso.

Com informações do site Nueva Mujer

