As 4 mulheres mais resilientes do zodíaco: isso é o que você pode aprender com elas

Zodíaco Estas são as 5 mulheres mais resilientes do zodíaco: isto é o que você pode aprender com elas (Imágenes de Luminas_Art de Pixabay y de Freepik)

A resiliência é uma qualidade muito poderosa que todas as pessoas devem ter. Algumas conseguem, enquanto outras ainda têm dificuldade. Mas afinal, o que é resiliência? É um termo que ressoa com muita frequência e se refere à capacidade que o ser humano tem de se recuperar diante das adversidades, assim como ser flexível durante a incerteza e sair mais fortalecido da tempestade de problemas.

Conseguir este ponto pode ser avassalador, mas para isso será necessário trabalhar muitos aspectos internos emocionais e psicológicos, como: observar-se e conhecer-se, saber quais são suas limitações e virtudes, confiar plenamente em si mesmo, saber aproveitar as situações vendo os lados positivos, apesar de quão avassalador o momento possa ser, já que tudo tem dois lados; e ancorar-se no presente.

No zodíaco, existem quatro mulheres que possuem maiores condições de serem mais resilientes.

Áries

21 de março a 19 de abril

As mulheres nascidas sob este signo tendem a ser muito enérgicas, além de corajosas. São avassaladoras, por isso enfrentam de frente os obstáculos que sabem que não podem superar. Isso não significa que elas não tenham medo, mas sim que sabem dominá-lo, por isso quando as mudanças chegam, elas simplesmente as encaram e procuram o lado positivo para que a adaptação seja mais rápida. Elas gostam de tomar a iniciativa e são muito persistentes.

Touro

20 de abril a 20 de maio

As mulheres de Touro são muito determinadas. Elas são passivas, mas no meio dessa aparente calma tem uma fera interna que as motiva a enfrentar as adversidades de frente, analisar e ver seu lado mais frágil e assim vencer. Elas não desistem até encontrar uma saída. Possuem grande estabilidade emocional e tem a capacidade de resistir a muita pressão devido à sólida confiança que tem em si mesmas. Além disso, são pacientes.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

As meninas de Virgem são caracterizadas por serem organizadas, o que já é muita vantagem, já que muitas vezes podem prever o que está por vir e como agir porque sempre têm um plano B com o qual procuram resolver. Elas aprendem muito rapidamente com as adversidades. Sempre querem aprender porque sabem que o conhecimento é uma ferramenta inestimável ao enfrentar um problema. Elas se adaptam facilmente a situações complicadas, porque veem tudo a partir de sua perspectiva analítica.

Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro

A disciplina é uma das características das mulheres nascidas no signo de Escorpião. Elas podem se entregar em cada ação que manifestam, pois não têm medo da dor. Elas simplesmente buscam viver suas emoções conforme surgem, é claro, com suas limitações pertinentes. Elas têm a capacidade de transformar a adversidade em crescimento pessoal. São muito corajosas e canalizam sua energia no que é verdadeiramente importante.