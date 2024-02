Afaste-se delas! As cores que você nunca deve usar para se vestir se quiser sair bem nas fotos

Se algo que nós mulheres temos é que sempre queremos sair bonitas nas fotos do nosso celular. Essa mania de tirar 20 selfies para saber qual delas é a melhor para publicar nas nossas redes sociais, ou fazemos com que o parceiro tire mais 20 de corpo inteiro e assim enchemos nosso celular de fotos.

Cuidado! Não se trata apenas do ângulo, da pose ou da forma como você tira a foto, a cor da sua roupa pode fazer com que você pareça bem ou não na imagem.

As cores que você não deve usar em suas fotos

Lee Eiseman, diretora do Instituto Pantone Color e autora do livro ‘A completa harmonia da cor’, explicou em uma entrevista que as roupas que você usa podem arruinar sua foto.

A especialista garante que os tons brancos ou pastel podem fazer com que a pele pareça pálida ou afetar o equilíbrio e as sombras nas fotos, fazendo com que algumas características se percam em certas pessoas.

"Às vezes as câmeras têm dificuldade em ajustar entre contrastes brilhantes, o melhor é manter as cores com luz em peças sólidas", afirmou Eiseman ao site de moda Who What Wear, relatou o portal Telemundo.

Você pode achar que esse tipo de dificuldade ao tirar uma foto com o celular pode diminuir usando maquiagem de forma profissional ou controlando a luz, como é feito em estúdios fotográficos.

As cores que realmente te farão parecer espetacular

Mas se não há luzes, estúdio fotográfico ou anel de luz, e você está indo em uma viagem e quer ficar espetacular em suas fotos, Eiseman recomenda usar roupas em cores verdes, azuis, marrons, corais, rosa intenso e se você deseja usar uma cor neutra, a melhor opção é o cinza.

Os especialistas da Escola de Fotografia do iPhone também recomendam que, se o que você deseja retratar é felicidade ou energia, "procure um fundo contrastante com a cor das suas roupas".

Se o que você quer é transmitir tranquilidade, "então procure um espaço onde a luz caia verticalmente, para reduzir as sombras, e com cores que sejam harmoniosas com o que você está usando".