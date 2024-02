A sorte estará em alta para todos os animais do zodíaco 4 dias antes do Ano Novo Chinês

Rato

Nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Não deixe de acreditar, porque as mudanças para melhor começarão hoje e serão graduais. Lembre-se que tudo é um processo e leva tempo. Mas manter essas esperanças é o que o levará a uma grande satisfação em breve.

Boi

Nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Como resultado de uma determinada situação familiar pela qual você passará, você conhecerá os rostos de seus verdadeiros amigos. Eles estarão com você, apoiando-o e dando-lhe tudo ao seu alcance para lhe dar a tranquilidade que você precisa. Você também saberá com quem não contar.

Tigre

Nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Em tempo recorde você poderá arrecadar uma quantia significativa de dinheiro com a qual resolverá um problema muito grande. Isso o levará a repensar algumas lições aprendidas no passado, bem como a ter outra perspectiva de vida. Será gratificante.

Coelho

Nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

O relacionamento com um de seus amigos passará por mudanças transcendentais, pois é muito provável que os sentimentos de ambos comecem a se transformar em algo mais puro. Não hesite em se dar uma chance no amor, pois vocês se conhecem muito bem e sabem o que esperar um do outro.

Dragão

Nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Uma pessoa do seu passado voltará para lhe oferecer um negócio muito atrativo, que promete triplicar sua renda mensal. Mas nem tudo pode ser tão bom e acima de tudo tão fácil. Então tome cuidado e não dê dinheiro, muito menos dinheiro que você não tem.

Cobra

Nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Você vai defender suas convicções com unhas e dentes, por uma causa justa e nobre. Isso lhe trará inimizades e atritos com pessoas que têm certo poder, mas também grandes alianças com homens e mulheres de grande influência. Suas crenças e valores não são negociáveis.

Cavalo

Nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Conhecer pessoas muito mais jovens que você mudará sua perspectiva em relação aos negócios e ao marketing. Eles irão atualizá-lo e esse conhecimento que eles possuem será muito atraente para você, por isso não é descabido que você comece a estudar.

Cabra

Nascidos nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Será necessário que você comece a explorar novas experiências, a ver outros aspectos do mundo aos quais antes se fechava. Eduque-se, investigue, principalmente tudo relacionado à tecnologia, pois aí está a solução para muitos dos seus problemas.

Macaco

Nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Não deixe que os outros minimizem os seus sonhos, classifique-os como impossíveis. Use essas palavras como força motriz para continuar e ficar longe daquelas pessoas que se incomodam com o seu brilho. Com paciência, perseverança e muita dedicação você conquistará seus assuntos.

Galo

Nascidos nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

É o momento perfeito para você mostrar todo o potencial que tem. Deixe a criatividade tomar conta de você, pois ela será muito valorizada, podendo até te trazer bons dividendos no curto prazo. Claro, mostre os resultados apenas para pessoas importantes e de confiança.

Cachorro

Nascidos nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

A intuição o guiará no caminho que você começará a seguir hoje. Você pode ter um pouco de medo, mas é normal porque é natural diante das incertezas, por isso você deve se apegar aos seus pontos fortes, aos seus valores e aos parentes que se acumulam.

Porco

Nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Uma pessoa da sua família irá surpreendê-lo agradavelmente com uma grande contribuição que dará a uma causa nobre. Deixe-a, pois ela quer se redimir do passado que não consegui mais apagar e está agindo no presente que ela pode controlar. Abrace esse novo lado dela que você não conhece.

