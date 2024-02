A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta O Ermitão

Existe um caminho interno ou externo que pode parecer mais solitário do que você está acostumado, mas ele é importante para a sua evolução e realização como ser humano. Seja para ir em busca de um sonho, objetivos ou aventuras, sua jornada começa agora e você é quem é o responsável de iluminá-la. Portanto, compreenda as sensações e intuições que chegam sobre outras pessoas para poder determinar quem verdadeiramente o ajuda a crescer e quem apenas está ao lado por conveniência; isso o ajudará a não se apegar e sofrer pelo que não vale a pena.

Capricórnio - Carta A Morte

Momento de finalizações e que marca uma fase em que a verdade é revelada. Fique atento ao que sente, pensa e intui, pois mensagens importantes chegam para ajudar a colocar ponto final ou lidar com o encerramento de algumas relações, hábitos e realidades que já foram importantes em sua vida. Lembre-se que de tempos em tempos a vida precisa se movimentar e renovar para que o novo possa realmente entrar; e isso só é possível quando o velho deixa de ocupar seu valioso espaço.

Aquário – Carta da Roda da Fortuna

Momento de compreender que a vida sempre estará em movimento e que nem tudo pode ser forçado. Os caminhos se entrelaçam, as outras pessoas também decidem e algumas situações só precisam ser aceitas. Tenha leveza e desapego para poder manter o equilíbrio enquanto a roda dessa existência gira e entrega novas situações em sua realidade. O mundo pode ser mais belo quando o controle é domado e a mente expandida.

Peixes – O Papa

Lidar com os aliados e escolhas feitas no passado nem sempre é fácil, pois muitas vezes a sabedoria de agora não era a mesma que motivou as ações anteriores. Seja cedo ou tarde, uma hora a conta sempre chega e não é difícil se ver diante de impasses que podem estremecer a vida e até mesmo algumas relações. Saiba encontrar a verdade e buscar o perdão se necessário para ser absolvido de pensamentos ou julgamentos que atrapalham seu emocional. Triângulos amorosos ou intrigas podem ser descobertas para ter um fim definitivo.