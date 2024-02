A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta O Mago

O poder de tomar as rédeas da própria vida de forma iluminada e realizar grandes feitos está com você agora. No entanto, é importante tomar atitudes conscientes e que não impactem negativamente na vida dos outros ou atuem por meio da manipulação negativa dos recursos que você tem em mãos em agora. É momento de ser criativo como as crianças e jovens, mas não se esquecer da sabedoria acumulada dos mais velhos que pode ajudar a lidar com imprevistos e ter uma visão mais consciente do caminho que é trilhado agora. Tenha energia e impulso, mas não haja somente com impulsividade.

Virgem – Carta da Lua

Momento de sair de ilusões, pois a vida começa a trazer as verdades à tona. Não se feche para encarar a realidade, pois é isso que dará movimento e novas conquistas em seu caminho, por mais difícil que pareça no começo. É momento de avançar, mas algumas intrigas, triângulos amorosos e falsas esperanças caem por terra para poder dar espaço a evolução que acontecerá.

Libra – Carta O Louco

Momento de se aventurar pela vida e mundo, mas sem deixar de manter a mente, corpo e coração em equilíbrio. Alguém provavelmente já disse a você que não é errado mergulhar nos sentimentos e sonhos, mas é importante sair para respirar e voltar a pisar em terra firme também. Pondere e reflita para não cair apenas em movimentos impulsivos que nem sempre irão favorecer sua vida.

Escorpião – Carta O Diabo

Momento de estar diante de tentações ou decisões que o colocam em posições difíceis, principalmente ao despertar escolhas movidas pelos desejos, impulsos e ambições. É hora de compreender que a justiça sempre chega e nesse caso pode ser mais rápida do que o esperado. Portanto, saiba seguir seu caminho sem se prejudicar e sem prejudicar os outros, plantando aquilo que será uma colheita positiva, da qual você se orgulhará.