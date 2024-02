A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta A Sacerdotisa

Momento em que a intuição estará poderosa, mas é importante evitar o egoísmo e manipulação ao tomar suas ações. Não olhe apenas para o próprio umbigo e comece a ponderar algumas situações a respeito com outras pessoas ou questões, tendo um olhar mais amplo para conquistar o que realmente deseja fazendo o bem.

Touro – Carta O Imperador

Uma situação será determinada ou terminará e será importante ser forte, mas também flexível. A teimosia e dureza perante a vida e seus movimentos não o ajudará a sair do lugar e evoluir, por isso é importante olhar para as possibilidades sem tanto pessimismo para assim poder ampliar os horizontes.

Gêmeos – Carta O Pendurado

Momento de reduzir a velocidade e recalcular a rota se for necessário, mas não por muito tempo. Lembre-se que é importante manter o equilíbrio e tomar decisões com cautela, mas também é fundamental colocar a mão na massa para começar a colocar os planos em prática e gestar seus projetos. Você esconde uma fertilidade imensa para criar coisas novas em sua vida e é hora de arregaçar as mangas com coragem para tornar isso realidade.

Câncer – Carta Os Amantes

O amor é um dos sentimentos que mais desperta sensações ao mesmo tempo que pede paciência, consciência e equilíbrio para que seja saudável. Não adianta apressar e tentar manipular, tudo tem seu tempo e é importante não só ponderar, como também ser compreensivo em relação a evolução do parceiro e da relação. Abra a mente para poder compreender seu caminho do coração, pois a vida amorosa será movimentada de decisões e questões em breve.