A importância da saúde mental dos pais no desenvolvimento de seus filhos

Por Norma L. Magaña R.

Atualmente, o ritmo acelerado de vida, as exigências diárias, profissionais e pessoais, geralmente levam a níveis elevados de estresse, afetando a saúde mental, que é deixada de lado devido à falta de recursos (tempo, obrigações, custos), afetando também o ambiente familiar.

Os pais lidam com seu próprio estresse, angústia, preocupações e, às vezes, até com traumas não resolvidos, e seus comportamentos podem ter um impacto negativo na saúde mental e no desenvolvimento saudável das crianças.

Um pai altamente estressado não traz consigo a paciência e a tolerância, o que impede uma criação calorosa, receptiva e propícia a cair em comportamentos parentais duros (batidas, gritos, punições desproporcionais etc.), que os assustam, provocando aumento da angústia e do mau comportamento, efeito contrário ao desejado: suprimir comportamentos negativos ou birras. A base fundamental no desenvolvimento das crianças é uma criação calorosa e receptiva, onde aprendem a ser amadas e a confiar nas pessoas responsáveis por seu cuidado.

As relações conflituosas matrimoniais, de casal ou familiares, fazem parte da bagagem dos pais estressados; suas lutas de poder estão fortemente ligadas a problemas comportamentais e emocionais nas crianças.

Em ambientes de conflito, guerra, lutas internas, violência, doenças crônicas, campos de refugiados, as crianças podem aprender que o mundo é um lugar inseguro, duro, apesar do carinho e amor de seus pais, no entanto, vale a pena o esforço nas interações diárias. O carinho e o amor ajudam a criança a enfrentar seus medos e inseguranças, e até mesmo oferecem uma base familiar segura em meio à violência e destruição de seu ambiente.

As condições de saúde mental dos pais, como a depressão e o transtorno de estresse pós-traumático, têm sido relacionadas às emoções e ao desenvolvimento de problemas nas crianças. Uma vez que são efeitos colaterais do trauma ou doença, esses efeitos podem ser amenizados com a presença de apenas um pai ou mãe, avô ou outros adultos saudáveis que compensem esses efeitos na convivência.

Esse impacto tem sido investigado e é notório em:

Práticas parentais prejudiciais: falta de limites, participação em atividades inúteis, superproteção ou desencorajamento, desobediência de regras (hora de dormir, comer, higiene, tempo de tela etc.)

Também afetam a segurança dos jovens e crianças, que refletem alguns efeitos: dificuldade em lidar com emoções, desenvolvimento e manutenção de amizades, concentração escolar, problemas de autoestima, insegurança... para citar alguns.

Um pai ou mãe que reaja exageradamente gera descontrole e desconfiança na criança: dá medo interagir com um pai que de repente não está disponível, nem presente. Essas situações repetidas podem causar um efeito negativo e duradouro na autoestima e sentimento de segurança da criança.

Reconhecer a importância como indivíduos, parceiros e pais é vital para fortalecer-se como pais. Priorizar o autocuidado trará benefícios para a qualidade dos relacionamentos, a intimidade e o bem-estar dos filhos.

Estratégias praticadas regularmente oferecem benefícios para fortalecer o bem-estar dos pais. Por exemplo:

Durante uma semana típica, identificar fontes de estresse: rotinas, excesso de trabalho, desigualdade nas tarefas domésticas, responsabilidades, diferenças nos critérios de educação dos filhos... ter clareza sobre quais somam estresse e quais atividades podem ser modificadas, alivia a carga. Caminhar, um tempo na academia, um banho longo e refrescante, limitar o tempo de reclamações (pelo menos), diminui o estresse!

Reservar tempo para o casal: intimidade é a chave, compartilhar ideias, sentimentos, preocupações, conquistas, sonhos, sexo, conexão. Casais felizes criam filhos saudáveis.

Há evidências: o exercício regular reduz o estresse, melhora a saúde mental, o humor e, se você quiser, amplia sua vida social: 20 minutos de ioga, caminhada rápida ou corrida em sessões regulares trazem mais do que se pode imaginar.

Praticar meditação ou yoga, exercícios de atenção plena de forma comprometida e consciente, são excelentes redutores de estresse, ansiedade e depressão; também proporcionam aos pais a calma para reagir com maior consideração e tranquilidade diante dos desafios da criação infantil, especialmente com crianças mais agitadas.

Se algo do passado ressoa em você, mas não sabe que caminho escolher, procure ajuda e priorize a sua saúde mental.