7 erros comuns que você deve evitar ao tentar seduzir um homem: eles podem afastá-lo

Embora cada uma tenha suas estratégias para conquistar um homem, há alguns erros comuns que as mulheres cometem ao tentar seduzir um pretendente amoroso que têm o efeito contrário.

Por isso, quando estamos interessadas em um rapaz e queremos conquistá-lo, não apenas devemos ter confiança em nós mesmas e muito amor próprio, mas também evitar cair em erros comuns.

Os erros comuns das mulheres ao conquistar um homem

Se você não sabe quais são, continue lendo para conhecer os sete erros mais comuns que as mulheres cometem ao conquistar um homem que fazem eles perderem o interesse, segundo En Pareja.

Provocar seus ciúmes

Um erro comum que muitas mulheres cometem quando querem conquistar um homem é tentar provocar ciúmes com algum amigo porque acreditam que dessa forma vão pressioná-lo a ter um relacionamento sério.

No entanto, com essa terrível tática, só se consegue fazer com que ele decida se afastar e perca o interesse em ter um romance sério. Portanto, evite esse tipo de prática se não quiser assustá-lo para sempre.

Falar sobre o seu último ex-parceiro

Outro dos piores erros que se pode cometer ao tentar conquistar um homem é contar tudo sobre o seu ex-parceiro ou compará-los. Você pode fazer isso para provar um ponto.

Também pode ser que você decida fazer isso para que te compadeçam, mas o único que você consegue é parecer que não superou seu último parceiro(a). E, nesse caso, você não deveria começar outro romance.

Ultrapassar os limites no primeiro encontro.

Um erro comum que tanto algumas mulheres como vários homens cometem no primeiro encontro é ultrapassar os limites; ou seja, tentar beijar à força ou buscar contato físico de forma muito evidente.

Essas atitudes só fazem com que o seu encontro se sinta desconfortável ou sinta que você está apressando as coisas demais. No primeiro encontro, deixe que tudo aconteça no seu próprio ritmo. Vista-se encantadora e mostre sua personalidade.

Abordar o assunto sobre casamento ou família

Se você está no processo de conquista é porque estão apenas se conhecendo. Então, não cometa o erro de falar sobre casamento ou filhos nos primeiros encontros, pois você pode acabar afastando-o.

Caso se assuste, não significa que ele tenha medo de se comprometer, apenas que você acredita que está indo a todo vapor e está desesperada para encontrar um parceiro o mais rápido possível para se casar.

Fingir ser outra pessoa

O pior erro que muitas garotas cometem quando querem conquistar alguém é fingir ser alguém que não são para agradar. Algumas mudam atitudes, imagem, gostos e até valores para serem amadas.

As razões podem ser muitas, mas as consequências são nefastas. E é que, se ele se apaixonar, não será por você, mas pelo seu personagem. Por outro lado, tudo isso pode causar conflitos internos para você.

Nunca mostrar um sorriso

Se um homem te atrai, você deve mostrar isso com a sua linguagem corporal. Então, quando estiver perto dele, mostre-lhe o seu sorriso, pois é uma das armas mais eficazes para conquistar um galã.

Na verdade, se você ficar muito séria e nunca sorrir, é possível que ele comece a pensar que você está irritada ou não está aproveitando o tempo que passam juntos, o que pode levá-lo a ir embora.

Não faz elogios

Outro erro que algumas garotas cometem ao tentar conquistar um garoto é nunca elogiá-lo. Você não precisa fazer uma declaração de amor se ainda é muito cedo, mas pode lançar elogios sutis.

Elogiar sua aparência, inteligência ou sorriso são gestos que ele irá gostar. Claro, seja sincera com seus comentários e também observe sua reação, pois eles revelam tudo através da linguagem corporal.