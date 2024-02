5 ‘red flags’ sobre amizade que você não deve ignorar: eles te avisam sobre uma relação tóxica

Ter amigos é muito importante para os seres humanos. As amizades enriquecem nossas vidas, melhoram nossa saúde e nos acompanham tanto nos momentos bons quanto nos desafiadores.

No entanto, nem todas as pessoas com as quais fazemos amizade são bons amigos. Alguns têm comportamentos prejudiciais que tornam os relacionamentos com eles nada mais do que tóxicos.

Os vínculos com eles são perigosos porque nos roubam a vitalidade e a felicidade. Também podem afetar a nossa autoestima e nos fazer sentir desmotivados, cansados e até intimidados.

"Uma amizade tóxica é aquela que pode fazer alguém se sentir confuso, culpado, irritado, inseguro e insatisfeito", explicou a conselheira Vasia Toxavidi ao site Refinery29.

Embora seja difícil perceber que uma amizade não é boa para nós devido ao carinho que temos por ela ou por outras razões, há alguns sinais inconfundíveis de uma má amiga ou amigo.

Como se sentem as amizades tóxicas?

Com a ajuda de um acrônimo em inglês com a palavra ‘toxic’, Toxavidi definiu essas amizades como cansativas, assim como obstrutivas e desanimadoras, porque nos impedem de crescer pessoalmente.

A membro da Associação Britânica de Aconselhamento e Psicoterapia também afirma que os amigos tóxicos são cansativos devido à sua falta de confiabilidade e às suas contínuas demandas sem dar nada em troca.

Também intimidam porque costumam nos criticar e nos fazer sentir insuficientes. Além disso, os relacionamentos com eles estão cheios de condições, baseadas em suas necessidades, para poderem se manter.

Sinais de uma amizade tóxica

Além disso, há outros sinais de que uma amizade é tóxica e devemos rompê-la. A seguir, contamos quais são cinco deles para poder identificá-la, segundo Glamour.

Sua inveja é mais do que evidente

As amizades tóxicas cobiçam e invejam o que você tem. Por isso, você notará que elas nunca ficam genuinamente felizes com as situações positivas que você vive e não farão comentários amáveis a respeito.

Pelo contrário, costumam fazer comentários negativos sobre você ou zombam de você na sua frente como uma ‘brincadeira’ ou ‘jogo’ para disfarçar seus verdadeiros sentimentos e o fato de que querem o que você tem.

Sempre querem ser o centro das atenções

Se você tem a impressão de que sua amiga ou amigo sempre encontra uma maneira de ser o protagonista de cada espaço e conversa, procure ser precavida. As pessoas tóxicas adoram ser o centro das atenções.

Por isso, você também observará que nunca te perguntarão nada sobre você, como se sente ou como tem sido para você. Eles só se importam em falar sobre suas experiências e seus problemas.

Eles são manipuladores profissionais

As pessoas tóxicas são mestres em mentiras e manipulação. Geralmente, eles manipulam para obter tudo o que desejam e também para evitar as consequências de suas ações.

Quando o fazem, geralmente não se importam com o dano que causam. É claro que nem todos manifestam essa característica de forma tão extrema, mas nem por isso devemos minimizar as mensagens subliminares.

Soo-min é uma amiga super tóxica e manipuladora de Ji-won no drama ‘Marry My Husband’ (TvN)

Também não têm consideração

Um amigo ou amiga tóxica geralmente nunca está disponível para você quando você precisa. E, se eles prometerem algo, não confie porque eles não dão nenhum valor às suas palavras ou compromissos.

Eles quebram suas promessas o tempo todo. Depois costumam se desculpar de forma totalmente desonesta e te dar desculpas falsas por sua atitude inconsiderada e indiferente em relação a você.

Eles drenam sua energia

Outro sinal de uma amizade tóxica é se você sente que é sempre você quem investe a maior quantidade de energia no vínculo. Nas relações sempre existe uma troca de energias, explica a revista.

No entanto, se você perceber que está dando muito mais do que recebe nessa relação de suposta amizade, está diante de um claro indício de que o vínculo não é saudável e você deve cortá-lo o mais rápido possível.