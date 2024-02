5 cortes de cabelo bob que serão tendência em 2024: infalíveis para uma grande mudança de visual

O corte bob dominará as tendências em 2024 com algumas de suas variantes | (Instagram: @hirohair / @thankshun_penneys / @hairnerdsalon)

O corte bob voltará a dominar as tendências de cabelo em 2024. Não é surpresa, já que é um dos estilos de cabelo mais versáteis, elegantes e favorecedores.

As versões que liderarão as tendências deste ano vão desde as mais clássicas até as mais inovadoras e audaciosas. Portanto, basicamente haverá um corte bob na moda para se adequar ao gosto de todas.

Os cortes de cabelo bob em tendência este 2024

Se você quer saber quais são eles para se animar a experimentá-los e fazer uma grande mudança de visual, continue lendo para conhecer cinco das variantes de bob que mais estarão em alta durante este 2024.

Bob assimétrico

O bob assimétrico consegue se posicionar entre as tendências todos os anos por sua grande elegância. Trata-se de um estilo mais curto atrás e mais longo na parte da frente. O corte estiliza muito o rosto, pois deixa o pescoço à mostra e fica bem em mulheres de todas as idades e tipos de rosto.