15 cortes de cabelo de comprimento médio que favorecem e rejuvenescem, favoritos das famosas

Os cortes de cabelo de comprimento médio são os mais procurados nos salões de beleza porque são os mais versáteis. Além de rejuvenescer o rosto, eles se adaptam a todos os tipos de características faciais e permitem uma grande variedade de penteados sem as exigências de cuidar de um cabelo longo.

Dentro do estilo midi, os cortes de cabelo de comprimento médio em camadas são os que mais rejuvenescem, pois proporcionam movimento e dinamismo ao penteado.

Cortes de cabelo médio em camadas choppy bob

Este bob com acabamento desfiado é conseguido criando camadas em forma de V que ficam em alturas diferentes, do meio para as pontas. Pode ser feito de forma mais ou menos sutil, mas dá um ar muito dinâmico ao corte bob.

Cortes de cabelo médio em camadas bixie

Trata-se de um corte que combina o comprimento do bob com a forma do pixie, onde o cabelo é cortado em camadas que deixam as laterais e a parte de trás mais curtas e a parte superior com mais volume.

Cortes de cabelo médio em camadas wolf cut

Trata-se de um estilo que combina o ar roqueiro do shaggy com a estética punk do mullet, resultando em um corte com camadas desconectadas onde o volume se concentra na parte de cima da cabeça e os lados e a nuca ficam mais leves.

Cortes de cabelo médio em camadas longas texturizadas

Este corte de cabelo é ideal para exibir ondas de praia e é super versátil se combinado com uma franja cortininha.

Cortes de cabelo médio em camadas com franja lateral bob

Se você tem cabelos finos e lisos e deseja dar um pouco mais de volume, você pode optar por um corte bob levemente repicado e pentear com uma risca bem marcada de um lado. Seque o cabelo com a risca ao meio e depois marque-a de um lado e verá como ele se levanta.

Cortes de cabelo médio em camadas ocultas

São ideais para dar volume e uma leve textura ao cabelo sem pesar muito nos fios. Perfeitos para cabelos médios, finos e lisos. Conseguem-se fazendo o escalonamento nas camadas internas e deixando a camada externa reta e inteira para dar forma ao corte.

Cortes de cabelo em camadas médias com textura lob

Em vez de deixá-lo reto e igualado, você pode dar um ar mais fresco e moderno ao seu corte long bob com um leve desfiado das mechas às pontas, que adicionará uma textura extra ao penteado. É ideal para estilos descontraídos e atuais.

Cortes de cabelo médio em camadas, estilo bob francês

A moda do bob francês pode ser transformada também com o movimento que as camadas adicionam do meio até as pontas. Elas darão uma textura extra e uma aparência mais atual.

Cortes de cabelo médio em camadas na altura dos ombros

Este corte até a clavícula ganha movimento e dinamismo quando são aplicadas camadas. Além disso, se você escolher uma franja de cortina, terá um corte super atual.

Cortes de cabelo médio em camadas bob quadrado

Este bob acima do queixo, é suavizado pelo efeito das camadas sutis nas pontas e um leve desfiado na franja longa. Ideal para um penteado rápido e simples todas as manhãs.

Cortes de cabelo médio em camadas estilo bob desgrenhado

A fusão do degradê em camadas do corte shaggy com o comprimento do bob resulta em um corte fresco e moderno de fácil manutenção.

Cortes de cabelo médio em camadas com franja desfiada

Adicione camadas ao seu cabelo médio em combinação com uma franja desfiada para obter um corte cheio de textura e com um ar rejuvenescedor.

Cortes de cabelo médio em camadas mullet

O mullet é um estilo que se caracteriza por camadas desconectadas, que causam um grande contraste entre o comprimento da parte da frente e de trás.

Cortes de cabelo médio em camadas, estilo bob francês com franja reta

Você dará um ar moderno e cheio de personalidade ao seu bob francês se escalá-lo levemente e adicionar uma franja reta e curta como esta. É ideal para rostos ovais ou com testas não muito amplas.

Cortes de cabelo médio em camadas estilo shag curto

O shaggy é um corte muito desfiado em que o cabelo é cortado com um degradê que concentra o volume na parte superior da cabeça, embora possa ser adaptado a rostos alongados para equilibrá-los, adicionando volume nas laterais.

Cortes de cabelo médio em camadas cacheado

Os cortes de cabelo cacheado para o comprimento médio geralmente são trabalhados com camadas para criar um volume mais equilibrado e evitar o efeito ‘barraca’ que ocorreria se fossem deixados inteiros.