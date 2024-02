10 perfumes elegantes e baratos que cheiram a luxo

Para uma mulher, escolher um perfume não é nada fácil. Muitas coisas entram em jogo, experimentá-lo, sentir que é uma fragrância que te emociona e, além disso, será atraente e deixará rastros por onde passar.

Por isso, a emoção deve ser a base a partir da qual você encontra suas fragrâncias perfeitas. Nem atrizes famosas, nem anúncios atraentes. Apenas o que te faz sentir bem e te transporta para lugares e lembranças agradáveis.

Mas muitas pessoas pensam que esse tipo de perfume é muito exclusivo e caro, mas existe uma variedade deles com aromas maravilhosos e acessíveis economicamente.

Estes 10 perfumes não só são econômicos, mas também elegantes e aqui os mostramos:

Rosa Tangerina de Chloé

Este é um perfume dominado por notas florais e frutadas, entre as quais se destacam a rosa, a tangerina e a groselha preta. As notas de cedro e âmbar branco adicionam um toque doce e amadeirado que acabará por te seduzir. É uma fragrância delicada com um toque refrescante, ideal para quase qualquer ocasião.

Petits et Mamans da Bulgari

Dentro dos perfumes com cheiro de talco para mulheres, destaca-se este que a marca Bulgari projetou para ser compartilhado por mães e filhos. Por isso, em sua fragrância destacam-se as notas de talco, assim como as florais, herbais e avanilhadas, em segundo plano. É ideal para o dia a dia, pois não irá cansar você.

Givenchy Irresistible

Um perfume que realmente será irresistível para os amantes de fragrâncias frutais. Uma mistura original e doce de pera e almíscar te cativa inicialmente, para depois te conquistar com seu coração floral de rosa e íris e sua nota de fundo de cedro.

Loewe 001 Mulher

Será conquistado(a) à primeira vista pelos seus acordes principais, cítricos e especiados. Depois, será completamente apaixonado(a) pela sutil mistura de notas florais, amadeiradas, doces e almíscaras. Se você gosta do aroma de limão e flor de laranjeira, vai adorar essa fragrância.

Fleur Musc Eau de Toilette Floral de Narciso Rodríguez

A fragrância está formulada com uma mistura de flores, almíscar (marca registrada) e madeiras. A essência de rosas é a protagonista. Conta com notas de talco que suavizam o perfume, assim como toques cítricos e especiados que resultam em uma mistura suave e irresistível.

Aristocrazy Brilliant

É uma fragrância de coração floral, magnólia, flor de laranjeira e jasmim, com notas de saída frutadas, tangerina, pera, ameixa e bergamota, e um toque de âmbar como base. É uma colônia delicada e elegante com um toque doce muito envolvente.

Jimmy Choo Eau de Toilette

Também com uma grande presença de notas frutadas, esta fragrância vai te conquistar desde a primeira pulverização graças à sua combinação de notas verdes com pera e gengibre. Seu coração, com base em rosa de Taif e orquídea, permanece na pele de forma suave e cativante, também graças às notas de fundo de madeira e cedro.