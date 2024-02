10 looks para se vestir bem com truques fáceis e simples para parecer elegante

10 looks para se vestir bem com truques fáceis e simples para ficar elegante Um lenço, salto alto ou um colar podem fazer a diferença no seu look (Foto: Pinterest)

Todas as mulheres querem se vestir com elegância e parecer sofisticadas, mas para conseguir isso é necessário ter uma clara compreensão de quais acessórios vão te dar aquele toque que tanto deseja.

Os especialistas concordam que a elegância, sem dúvida, é uma atitude que, naturalmente, como a maioria das atitudes, uma vestimenta adequada ajuda muito.

E, embora seja verdade que existem formas de se vestir que são mais elegantes do que outras, sem uma atitude correta, não terão a elegância desejada.

Dicas para se vestir com elegância

De acordo com a revista Listísima, é importante levar em consideração essas dicas para se vestir:

Uma pessoa elegante geralmente evita exageros e foge de estampas agressivas.

As cores neutras. Como o preto, que sempre é uma escolha acertada, estiliza e dá aquele toque de segurança elegante, como a da pantera.

Os básicos. A camisa branca, as calças de alfaiataria, os blazers,... Por exemplo, um bom blazer e uns stilettos serão uma excelente combinação para adicionar elegância e sofisticação. Embora uma sapatilha também possa ser a base de um look muito elegante.

Uma boa seleção de acessórios, discretos e muito adequados ao visual. São eles que completam o visual e optar por não usá-los não ajuda. Mas cuidado para não exagerar. Tudo na medida certa.

A tendência do ‘luxo silencioso’ é, sem dúvida, a melhor para exibir o seu aspecto mais elegante.

Com top de renda

Este look é perfeito para uma ocasião especial sem um código de vestimenta muito formal. É protagonizado por um top de renda com um conjunto de casaco e calça justa. O clássico salto alto stiletto adiciona a nota elegante e sofisticada.

Com casaco branco e sapatilhas

Este visual discreto composto por uma jaqueta clássica reformulada e uma saia longa é atualizado com umas originais sapatilhas com tiras largas, no mais puro estilo balletcore.

Vaqueros com blazer

Nada mais clássico do que essa combinação de blazer que é atualizada com uma calça jeans de corte mom fit. Os acessórios pretos, também clássicos, finalizam com elegância esse estilo simples, mas efetivo.

Oversized

Você pode arriscar com algumas das peças e apostar em um design mais atualizado, com um blazer clássico de modelo oversized com ombros marcados, que fica tão elegante e moderno ao mesmo tempo em combinação com jeans e saltos.

Estilo masculino

Também conseguirá um look muito elegante ao mesmo tempo atual com um terno de estilo masculino. Trata-se de um conjunto de alfaiataria que pode combinar com uma camiseta básica, uma camisa ou um suéter fino e que, com os acessórios adequados, fará o look perfeito.

Complementos combinando

Uma boa seleção de acessórios é capaz de elevar o nível de um look. Neste caso, a combinação de lenço, minibolsa e sapatos de salto baixo vermelhos dão cor e elegância a um conjunto clássico em tom azul marinho.

Estilo universitário

Este visual sóbrio de estilo preppy transborda elegância e sofisticação. E isso é influenciado tanto pelos acessórios, como pelo penteado impecável, incluindo a faixa de cabelo combinando. É um conjunto que funciona muito bem para transmitir uma imagem de elegância.

Estilo casual

Em um estilo casual, também é possível conseguir uma combinação de roupas e acessórios elegantes, recorrendo a peças básicas como a camiseta branca, a calça jeans bootcut e o casaco de lã.

Olhar neutro

Se você apostar em tons neutros é difícil errar, desde que você cuide dos outros detalhes: um toque atual - os sapatos, um suéter comprido, uma saia clássica e uma bolsa de mão elegante.

Um terno de cor suave

Um conjunto de casaco e calça como este, em tom rosa pastel, permitirá que você crie um look total perfeito adequado tanto para uma ocasião especial quanto para um almoço ou jantar mais casual. A chave estará nos acessórios que você escolher para acompanhar.