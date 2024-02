10 cortes de cabelo que mais rejuvenescem: são ideais para mulheres acima de 40 anos

10 cortes de cabelo que mais rejuvenescem: são ideais para mulheres com mais de 40 anos Estilos curtos tiram anos do rosto (Foto: Pinterest)

A partir dos 40 anos, e até mesmo antes, com a perda de colágeno e todas as mudanças hormonais que experimentamos, o cabelo também fica mais fraco.

Portanto, o ideal são cortes de cabelo que permitam dar volume, rejuvenescer e sejam confortáveis de usar.

Estes 10 estilos são ideais para as mulheres que já passaram dos 40 e querem parecer mais jovens no rosto:

Corte desfiado frontal

Se você quer trazer frescor ao rosto com um simples desfiado ou franja aberta na altura do osso da bochecha, você pode conseguir. A franja enquadra o rosto e destaca as características. Além disso, disfarça outros traços, como uma testa mais larga que podemos encurtar.

Cortes com franja

De acordo com especialistas, as franjas são como enfeites em qualquer idade, pois emolduram o rosto. Você pode arredondá-lo ou estilizá-lo dependendo de como o desenhar, se o fizer muito reto, se o fizer aberto.

Clavicut

O cabelo médio (clavícula) é um clássico que nunca falha. Nem longo nem curto, também não é exageradamente arriscado, mas representa uma mudança. A altura perfeita que mais rejuvenesce e dá uma aparência jovem e fresca é a da clavícula.

Corte blunt cut - Corte reto e sem camadas

É ideal para aumentar o volume em cabelos que perderam sua densidade. É um corte na altura da clavícula ou do queixo, em linha reta, sem camadas, para esse tipo de cabelo que fica mais fino e assim criar uma maior densidade.

Corte em camadas

Em busca de movimento, volume e soltura em nosso cabelo, este estilo dá um ar fresco ao cabelo e um acabamento totalmente diferente.

Corte pixie

É ideal para mulher madura e tem muito design. Pode ser mais geométrico, mais suave, adornado com franja. Além disso, com a nuca desobstruída e o cabelo curto, obtém-se um resultado muito sexy, pois estiliza muito o pescoço, não o esconde.

Corte soft mullet

É um corte com muitas vantagens, porque não é nem muito curto (no nível dos ombros) nem muito longo, tem pequenas camadas e isso faz com que tenha um movimento super favorecedor. Rejuvenesce todo mundo. Por ser um degradê leve, não é tão marcado ou ‘radical’ como o mullet original.

Corte wolf cut

Tem um degradê que lhe confere movimento e dinamismo, duas qualidades que aumentam sua versatilidade. Fica muito bem em pessoas com cabelo liso ou ondulado.

Corte bob

O que chega à altura da mandíbula é ideal para enquadrar o rosto e com uma leve queda para frente é perfeito. Quanto ao penteado, os especialistas recomendam sempre com as pontas para dentro ou um ondulado descontraído que traga frescor e desordem à perfeição do corte.

Corte cabelo polvo

É uma opção ideal para dar volume aos cabelos porque é menos degradado do que os anteriores para aquelas com um estilo mais clássico, já que as pontas são cortadas de forma circular. Resulta muito leve e favorecedor.