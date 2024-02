Relacionamento: 5 fórmulas para lidar com seus sentimentos; se descubra

A busca pela compreensão das próprias emoções pode ser uma das peças-chave de maior relevância quando se trata de lidar com o dia a dia. As complexidades existentes no mundo ficam menos complicadas quando uma pessoa sabe lidar consigo mesma, podendo focar posteriormente no externo. Para isso, as emoções jamais devem ser camufladas.

Quando você esconde seus sentimentos no contexto amoroso, por exemplo, significa um sinal grave de falta de confiança, medo ou até mesmo orgulho. E isso pode acabar prejudicando a dinâmica.

Não é muito diferente quando se trata de amigos e familiares. Ao reprimir suas emoções, além de tentar mostrar-se forte, só está se autossabotando. Reconhecer vulnerabilidades e não ter medo de expressá-las é o que te torna mais forte.

Esteja no controle de sua mente

A fim de ser honesto consigo mesmo, seus sentimentos jamais devem ser reprimidos. Tendo isso em vista, as emoções passam a ser vividas sem confusão.

“Agora eu sei que as emoções fazem parte da experiência diária de todos e que são comunicações biológicas que precisam de atenção. Eu gostaria que meus pais tivessem recebido uma educação sobre emoções para que pudessem ter me ensinado coisas importantes sobre emoções quando eu era adolescente. Teria me ajudado a lidar com parte do meu sofrimento e insegurança”, explica a autora Hilary Jacobs Hendel, ao Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo você pode conferir as cinco coisas para se ter noção, em relação a sentimentos e emoções.

5 fórmulas de reconhecimento para lidar com seus sentimentos