Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta A Temperança

Pede que você seja prudente e calmo ao tomar decisões e que seja mais sábio ao aceitar um novo emprego.

Touro – Carta A Força

Sua grandeza profissional crescerá significativamente durante essa semana e marcará uma nova fase.

Gêmeos - Carta Ás de Ouro

Será uma semana de triunfos em sua vida profissional e de chegada do dinheiro que lhe era devido.

Câncer – Carta O Mágico

Semana repleta de mudanças positivas no seu ambiente de trabalho e vida profissional. Tenha atenção.

Leão - Carta O Mundo

É um bom momento para realizar viagens relacionadas a novos projetos de trabalho e tomar decisões importantes para o seu progresso.

Virgem - Carta do Julgamento

Essa carta anuncia que é um momento de amadurecer e crescer mentalmente.

Libra – Carta Ás de Paus

A energia chega para iluminar o seu caminho, esta semana é crucial para tomar decisões que irão impulsionar o seu crescimento.

Escorpião - Carta dos Amantes

Essa é uma semana de paixão, mas de cuidado com as escolhas e intrigas que podem surgir. Atenção com a impulsividade.

Sagitário - Carta O Eremita

Momento de introspecção e busca pelo equilíbrio, além de contar com sua família e entes queridos.

Capricórnio - Carta O Imperador

A energia coroa você com força e sabedoria. Seu poder interior se intensifica, permitindo superar qualquer obstáculo. No entanto,

Aquário – Carta da Carruagem

A energia o impulsiona você para uma semana de sucesso e avanço. Não pare, continue com passo firme e determinação.

Peixes - A Estrela

A carta ilumina você com sucesso e reconhecimento, você brilhará em seu ambiente de trabalho, recebendo uma promoção que o impulsionará a novos patamares.