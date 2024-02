Prepare-se! Estes rituais com arroz irão ajudar você a atrair dinheiro no Ano Novo Chinês

Faltam apenas 10 dias para a chegada do Ano Novo Chinês, uma tradição lendária da cultura chinesa que é baseada nos ciclos lunares, este ano devemos nos preparar para receber o Dragão de Madeira com alguns poderosos rituais de arroz para atrair dinheiro e abundância econômica em casa.

De acordo com o Feng Shui, o arroz é um excelente ímã para o dinheiro e ainda mais se o combinarmos com outro elemento para potencializar esse ritual.

Além disso, ajuda a proporcionar proteção, boa sorte e fertilidade. Por isso, recomendamos alguns rituais que você pode fazer para receber o ano do Dragão.

Rituais com arroz para atrair dinheiro no Ano Novo Chinês

Se você deseja começar o ano do Dragão com o pé direito, você deve realizar estes poderosos rituais de arroz para atrair a abundância e boa energia em 2024:

Água de arroz

Limpe a sua casa com água de arroz. Deixe uma pequena porção de arroz de molho em água e, após aproximadamente três horas de repouso, use o mesmo líquido deste cereal para lavar o chão de dentro para fora, isso simboliza que está removendo tudo o que é negativo.

Tigela com arroz

Durante 10 dias, você deve colocar uma colher de arroz cru em uma xícara transparente e sem nenhum desenho, para que no décimo dia você acenda uma vela branca ao lado do recipiente, isso representa a abertura para boas energias e prosperidade.

Arroz e moedas

Se você quer atrair prosperidade neste Ano Novo Chinês, deve colocar arroz seco em um frasco de vidro junto com sete moedas, independentemente de sua denominação. É importante que as moedas estejam o mais brilhantes possível ou, se não for o caso, que sejam novas. Recomenda-se que você as mova constantemente para que não fiquem estagnadas durante o ano.

Prato com arroz

O ritual mais simples é colocar um prato com um pouco de arroz no centro da mesa principal da sua sala de jantar, com essa ação você atrairá boa sorte e prosperidade.