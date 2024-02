Pele madura: as melhores técnicas de maquiagem para realçar a beleza natural

As tendências de busca na internet refletem uma mudança significativa nos padrões de interesse, e o aumento acentuado nas pesquisas por “pele madura” no Google é um claro indicador dessa evolução. Desde 2010, houve um aumento quase exponencial nesse tipo de busca, com o ano passado registrando o pico máximo.

Demandas emergentes na beleza

As consultas mais frequentes relacionadas a esse tema estão relacionadas a dúvidas sobre maquiagem para pele madura e a busca pelos melhores produtos para essa finalidade. Para esclarecer essas questões, a CNN teve uma conversa esclarecedora com Drica Divina, influenciadora digital e especialista em beleza para pele madura da linha Make B. do Boticário.

Drica explicou que a pele madura tende a perder luminosidade devido a uma série de fatores, incluindo a diminuição do colágeno e da elastina, além de mudanças hormonais. Essa condição é frequentemente acompanhada por um aumento nas linhas, rugas, flacidez e manchas, representando um desafio para a aplicação de maquiagem.

O desafio da maquiagem para pele madura

Maquiagem pele madura - reprodução

Segundo Drica, há alguns anos, as opções de maquiagem para pele madura eram extremamente limitadas. Os produtos disponíveis no mercado eram projetados principalmente para mulheres mais jovens, com texturas espessas e acabamentos matte, inadequados para as características da pele madura.

A falta de opções levou muitas mulheres maduras a usar produtos inadequados, resultando em resultados desastrosos e um sentimento de frustração em relação à maquiagem. Felizmente, nos últimos anos, o mercado da beleza tem se adaptado, com mais empresas reconhecendo a importância de atender às necessidades das mulheres maduras.

Estratégias para uma maquiagem de sucesso

Ao discutir estratégias para maquiar pele madura, Drica enfatizou a importância de adotar uma abordagem minimalista. Aceitar as mudanças na pele e selecionar produtos adequados é crucial. Priorizar a hidratação antes da aplicação da maquiagem é fundamental, considerando especialmente a diminuição da hidratação da pele com o passar dos anos.

Investir em produtos leves, com acabamentos que variam de semi-matte a glow, e que contenham componentes de tratamento é recomendado. Áreas como os olhos e a boca, que tendem a ter mais linhas de expressão, exigem produtos mais leves e hidratantes para evitar acúmulo.

Cuidados diários para resultados melhores

Drica ressaltou a importância de uma rotina diária de cuidados com a pele, destacando a necessidade de disciplina e dedicação aos tratamentos que estimulam a produção natural de colágeno. Além disso, o uso diário de protetor solar é essencial, independentemente das condições climáticas.

Para peles maduras, Drica recomendou uma rotina de skincare que inclui limpeza, hidratação, retinol e protetor solar. No entanto, ela enfatizou que, independentemente do tipo de pele, fortalecer a autoestima é essencial para a verdadeira beleza, indo além dos aspectos puramente estéticos.

Conclusão

A abordagem para maquiar pele madura está passando por uma transformação significativa, com um foco crescente na seleção de produtos adequados e uma compreensão mais profunda dos cuidados necessários. Com as orientações certas e uma rotina de skincare consistente, as mulheres maduras podem realçar sua beleza natural e abraçar sua individualidade com confiança.

Fonte: CNN Brasil