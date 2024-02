Os 3 piores erros ao maquiar as sobrancelhas que nos fazem parecer até 10 anos mais velhas

Se há algo de que devemos cuidar é de não cometer esses piores erros ao maquiar as sobrancelhas, pois eles nos acrescentam até 10 anos.

Elas são o quadro do rosto e um traço ruim pode ser decisivo, pois pode nos fazer parecer com expressão de raiva ou surpresa, então é preciso encontrar o equilíbrio com o volume e a forma correta.

Os piores erros ao maquilhar as sobrancelhas

Sobrancelhas muito escuras

Um dos pecados capitais é que as sobrancelhas pareçam muito escuras, grossas e marcadas, quase como se fossem quadradas. Isso endurece os traços do rosto e não parece nada natural. Certifique-se de escolher os produtos adequados para fazer a maquiagem, como por exemplo, um lápis fino que permita traços precisos.

"Ao encontrar o tom ideal, você deve olhar para a raiz do seu cabelo e verificar o subtom dele, isso permitirá que você saiba se deve escolher um tom mais quente, frio ou neutro", recomendam do Telva. Sempre evite o preto e fique melhor na faixa dos tons de marrom.

Fazer traços fora da borda

Às vezes queremos fazê-las parecer mais ‘gordinhas’ ou cheias, mas um dos piores erros ao maquiar as sobrancelhas é fazer traços fora da borda. O que funciona é começar pentear os pelos das sobrancelhas para baixo e depois preencher fio a fio. Trata-se de preencher os pelos que já estão lá e não enquadrá-los em uma estrutura que não parece orgânica.

Não fixá-las

Por último, muitas pessoas ignoram a importância de fixá-las para que permaneçam com sua cor e forma ao longo do dia. “Para isso, use um gel de sobrancelhas e com seu pincel ou aplicador penteie de forma ascendente para assim conseguir um lifting instantâneo no olhar”, aconselha a mesma fonte.