O que é o ‘mewing’, o truque viral do TikTok para ter um rosto mais atraente sem cirurgias?

O TikTok é uma fonte inesgotável de truques e dicas virais que conquistam as audiências, como por exemplo, o mewing, uma técnica para nos sentirmos atraentes sem gastar dinheiro.

Isso é o que todas desejamos, pois não requer tratamentos nem esforços, pois se baseia em modificar a mandíbula com certos movimentos da língua. Vamos te contar mais.

O que é o mewing?

De acordo com a especialista Yvette Pons para a Vogue, "o mewing é uma técnica criada pelo ortodontista britânico chamado John Mew, que consiste em uma série de exercícios para ajudar a língua a se manter em sua posição correta, contra a parte superior e anterior do palato através de uma leve pressão".

Aí reside a mudança substancial que gera em nosso rosto, pois delineia a parte inferior do mesmo, afina as bochechas e nos estiliza imediatamente. Embora não haja evidências científicas que o respaldem, aqueles que o experimentaram dizem que a morfologia de sua mandíbula muda radicalmente.

"Para treinar a posição da língua, é preciso apoiá-la e pressioná-la suavemente ao longo de todo o palato, mas sem tocar nos dentes, pois poderíamos desviá-los", afirma a especialista em estética.

Mas isso não apenas nos ajuda a parecer bem. De acordo com dentistas e ortodontistas de todo o mundo, o mewing também favorece a respiração adequada pelo nariz, maior oxigenação a nível das mitocôndrias, descanso profundo durante o sono, melhor suporte maxilar e de todas as estruturas superiores do rosto e cabeça mais ereta, além de melhora nas dores cervicais, dorsais e lombares.

É preciso ter cuidado com seus efeitos, pois se não for feito corretamente, pode ter consequências lamentáveis, já que a língua é um músculo muito forte. “Se não realizar corretamente a pressão no palato, os ossos maxilares vão se fechando lateralmente, piorando progressivamente a mordida, o retrognatismo e a forma mandibular”, concluiu.