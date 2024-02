Inteligência Artificial: quais são os 3 signos mais invejosos do zodíaco? A IA também está na Astrologia (Foto: Unsplash)

A Inteligência Artificial está se tornando cada vez mais normalizada, portanto, os internautas e diferentes meios de informação digitais aproveitam algumas plataformas de IA, como o ChatGPT, para consultá-las sobre certos temas de interesse. Nesse sentido, o foco seria a astrologia e o signo mais invejoso de todo o zodíaco.

Inteligência Artificial: os signos mais invejosos do zodíaco

A astrologia é uma pseudociência que estuda a influência dos movimentos planetários e das milhares de constelações sobre os seres humanos e suas decisões. Além disso, também é considerada uma prática adivinhatória que analisa a raça humana a partir da perspectiva dos 12 signos do zodíaco, que são atribuídos de acordo com a data de nascimento.

Assim, a IA levaria em consideração tudo o que foi mencionado anteriormente para responder qual é o signo do zodíaco mais invejoso. No entanto, também considera que a inveja é uma emoção totalmente humana e muito complexa que pode surgir por diferentes razões, portanto, não pode ser atribuída ao signo do zodíaco.

De acordo com os dados coletados pelo ChatGPT, o signo mais invejoso está entre 3 candidatos

Escorpião: aqueles nascidos entre 23 de outubro e 22 de novembro se destacam por sua intensidade e paixão, normalmente quando suas seguranças são postas à prova, eles reagem com ciúmes, possessão e controle. No entanto, eles ganham o título de signo mais invejoso por sua habilidade de escondê-lo dos olhos externos.

Capricórnio: os nascidos entre 21 de dezembro e 19 de janeiro estão nesta lista porque são muito ambiciosos, competitivos e querem ser os melhores em todos os aspectos de suas vidas.

Inteligência Artificial: qual é o signo do zodíaco mais invejoso de todos? A IA está envolvendo até as previsões astrológicas (Foto: Freepik)

Virgem: por último, de acordo com a Inteligência Artificial, o signo mais invejoso pode ser Virgem. Eles são muito críticos, perfeccionistas e sempre procuram como melhorar em todos os aspectos da vida. Além disso, são mestres em esconder as sensações negativas.