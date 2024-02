Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar cada signo do zodíaco em fevereiro de 2024

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries

Não permita que o medo o paralise diante dos obstáculos que poderá encontrar. Sua intuição o ajudará a encontrar o caminho para o sucesso.

Touro

Você precisa encontrar incentivo, força interior e coragem para enfrentar as adversidades e alcançar a harmonia e o sucesso que tanto deseja. Aumente sua luz.

Gêmeos

O passado retorna para você para que você possa curar suas feridas. O perdão o ajudará a se livrar desse fardo negativo que o impede de seguir em frente e você encontrará a harmonia que tanto deseja.

Câncer

Existem muitos conflitos familiares que não vale a pena continuar alimentando. Busque o perdão e a reconciliação e você verá que seu coração se cura e o sucesso chega até você.

Leão

Você sente que as pessoas ao seu redor não entendem que as decisões que você tomou são as corretas para alcançar harmonia e prosperidade em sua vida. Hora de progredir.

Virgem

Você tem muito medo do que terá que enfrentar para completar uma etapa importante da sua vida, encha-se de força e determinação para que tudo dê certo.

Libra

A amizade e a lealdade estão em você sempre que alguém precisa de uma mão amiga. Não negue, amanhã você pode ser quem precisa. Encha seu coração de bondade.

Escorpião

Você tem muitas preocupações e ansiedades com alguém que é muito próximo de você. Ajude-o a sair dessa situação e você sentirá paz e harmonia em sua vida.

Sagitário

Você precisa voltar ao equilíbrio emocional depois de um desafio muito difícil e que te fez entender que quando se cometem erros, eles devem ser corrigidos com amor. Busque sua energia para perseverar no caminho que deve seguir.

Capricórnio

A generosidade e o amor devem estar sempre presentes em sua vida, não deixe que os outros o infectem de maldade e ódio. Não vale a pena porque você se machuca e perde aquele lado harmonioso da sua vida.

Aquário

Às vezes você sente que o amor daquela pessoa ao seu lado não é sincero. Você tem que refletir e pensar o que causa a dúvida e a desconfiança. Você precisa de harmonia em sua vida para trabalhar pelo sucesso.

Peixes

Você deve ter caráter e determinação suficientes para enfrentar todos os problemas que surgirem em sua vida. O medo é um sentimento que sempre estará presente, mas só você pode superá-lo e alcançar a harmonia.