Horóscopo Chinês 2024: siga estes rituais para atrair dinheiro e prosperidade

O Ano Chinês 2024 será marcado pela presença do Dragão de Madeira, símbolo que promete trazer consigo a renovação de energia, vitalidade e transformação. Este majestoso animal do zodíaco chinês personifica poder, nobreza e boa sorte, sendo uma figura de destaque nas celebrações e danças tradicionais da cultura oriental, como detalhado pelo site RPP.

Os indivíduos nascidos sob o signo do Dragão tendem a se destacar pela energia, vitalidade, espírito empreendedor e carisma. Além disso, o Dragão está associado ao elemento madeira, um dos cinco elementos fundamentais que está diretamente ligado ao crescimento e à flexibilidade.

Aqueles que nasceram nos anos de 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e aqueles que virem a luz no ano de 2024 serão fortemente influenciados pela energia. De acordo com a tradição chinesa, prevê-se que estes indivíduos experimentem oportunidades de trabalho significativas e colham recompensas ao longo do ano.

Embora o Ano Novo Chinês seja comemorado oficialmente em 10 de fevereiro, os entusiastas da cultura oriental podem se preparar com antecedência. A meditação é uma forma eficaz de se conectar com a energia do Dragão de Madeira, enquanto acender velas e refletir sobre os desejos para o novo período também é uma prática comum.

A comunidade chinesa dará as boas-vindas ao ano 4722 com celebrações que começam no primeiro dia do primeiro mês lunar e culminam 15 dias depois com o Festival das Lanternas. Nesse período, homenageiam-se os antepassados por meio de oferendas, limpeza de altares e visitas ao cemitério.

É comum observar a colocação de divindades guerreiras nas portas, como forma de proteção e boa sorte. As danças do leão e do dragão, com raízes nas artes marciais, destacam-se nas festividades, enchendo de vitalidade e cor as ruas dos centros urbanos e praças principais.

Ainda de acordo com as informações, estas danças não são apenas um espetáculo visual, mas também uma expressão cultural que reflete a força e a alegria associadas ao Ano do Dragão.

Com informações do site RPP