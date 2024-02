Feng Shui: o desconhecido ritual com limão que você deve fazer em sua casa para ter um 2024 de sucesso

Chegou a hora de abrir todos os caminhos em 2024 com um simples ritual poderoso que promete ajudar todas as pessoas a alcançarem as metas que precisam cumprir. É muito divertido de fazer, pois leva apenas alguns minutos e os resultados serão totalmente perceptíveis desde o primeiro ciclo. Apenas um limão é necessário, além disso, esse ritual também tem uma alta relação com o Feng Shui.

Feng Shui: o poderoso ritual para abrir os caminhos em 2024

O ritual do limão para abrir caminhos é muito fácil de fazer, mas antes de fazê-lo é necessário saber a relação estreita que tem com o Feng Shui. Pode parecer algo insignificante ou muito estranho a forma como estão conectados, mas na realidade é de muita importância.

Esta antiga filosofia considera o limão como um elemento capaz de afastar as energias negativas de maneira rápida e eficaz e de transmutar a vibração pesada. Isso se deve a duas coisas em particular. A primeira é a cor do limão, que está relacionada à natureza e à capacidade de se expandir e abrir caminho.

A segunda é pelo seu rico cheiro. O aroma de limão ajuda a relaxar e atrair energias positivas no dia a dia. Por isso, é muito importante para o Feng Shui. Portanto, será um dos melhores aliados para eliminar qualquer tipo de peso.

Feng Shui e limão: passos para fazer o ritual

Pegue o limão com a mão direita e passe por todo o corpo. É necessário começar pela cabeça, pescoço e braços, e depois seguir o caminho descendo pelo peito e pernas. Ao mesmo tempo, pense em como a energia desaparece e visualize o sucesso e as metas na vida. Dessa forma, o limão ajudará a apagar qualquer limitação que nos impeça de avançar energeticamente.

Ao terminar, corte o limão em cruz e coloque-o em um prato com sal para deixá-lo lá durante uma noite inteira sem que ninguém tenha acesso a ele. No dia seguinte, o limão estará preto, o que significa que absorveu toda a energia negativa do corpo. Se o limão estiver intacto, isso significa que já abriu os caminhos e transmutou a energia.