Feng Shui: as cores que você deve usar a cada dia da semana para atrair o sucesso Uma cor que predomine a cada dia te levará ao sucesso (Foto: Pinterest)

A todas nós acontece que quando chega a segunda-feira não sabemos o que vestir, ou que combinação fazer para ir ao trabalho. Às vezes acertamos com a cor, outras vezes nem tanto e em muitas oportunidades a energia que irradiamos pode fazer a diferença.

Sim, tudo ao nosso redor é energia e a filosofia do Feng Shui sempre destaca isso. Nos espaços, na atitude e até mesmo na cor das nossas roupas, acessórios ou calçados existem aqueles que ajudam a ser mais positivas e atrair sorte para nossas vidas.

O Feng Shui nos ajuda não só a organizar nossos espaços, tanto em casa como no trabalho, mas também na escolha das cores que vestimos de acordo com o dia da semana que é.

Existem cores determinadas por esta disciplina para propiciar o sucesso e aqui nós explicamos qual cor você deve vestir a cada dia da semana para atrair a sorte e as boas vibrações:

Do branco ao cinza às segundas-feiras

Na segunda-feira, a grande protagonista é a Lua, o que significa que também está associada à figura da mulher. As cores que ajudam a gerar energias positivas são tons como o branco, os nacarados e os acinzentados. Até mesmo os verdes mais claros, associados à vida e à fertilidade, podem ser benéficos.

A sorte dos vermelhos intensos da terça-feira

Este é o dia da semana de Marte, sempre associado ao homem. As cores que você deve usar são todas aquelas que estão dentro da gama de vermelhos, laranjas e rosas, mas de intensidade forte. Aposte nelas, especialmente se for um dia importante no trabalho, pois elas irão te ajudar a alcançar o que você deseja.

Do lilás ao magenta às quartas-feiras

Este dia pertence a Mercúrio e as tonalidades que devem te acompanhar são todas aquelas que pertencem à gama do roxo, como o lilás, o violeta ou o magenta.

Tonalidades de azuis para quinta-feira

O planeta Júpiter é o protagonista deste dia da semana. As cores que devem ser protagonistas nas suas roupas são os azuis, independentemente da tonalidade.

Os amarelos e rosas para a sorte às sextas-feiras

A sexta-feira está associada ao planeta Vênus, também representante da figura feminina. As cores amarelo e rosa são as melhores para atrair todas as energias positivas em suas roupas.

O preto para o sábado

O primeiro dia do fim de semana tem Saturno como protagonista. A cor que vai te ajudar, mesmo que te surpreenda, é o preto. Escolha alguma peça nessa tonalidade e combine-a com outras cores, você ficará muito bem.

Os dourados para domingo

O último dia da semana é o dia do sol. Portanto, as melhores cores para se vestir são as douradas, pois elas lhe darão muita energia e vitalidade para aproveitar um dia dedicado ao seu parceiro(a) e à sua família.