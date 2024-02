Como usar os lábios com arco de cupido, a tendência mais quente de 2024

Lábios com arco de cupido estão em alta Freepik (Freepik)

Embora apenas tenha passado um mês de 2024, as tendências de moda e beleza têm sido muito marcantes. Depois que o estilo coquete invadiu as redes, agora foi possível descobrir qual é outra das últimas apostas em termos de beleza: ter lábios com arco de cupido.

Trata-se de uma característica facial com a qual algumas pessoas nascem e é caracterizada pela forma de 'V' na parte superior dos lábios. Algumas famosas como Anya Taylor-Joy, Angelina Jolie, Rihanna e Ester Expósito exibem seu arco do cupido.

Se você não tem isso, não se preocupe, você pode conseguir com algumas técnicas de maquiagem. Seu nome faz referência à flecha de Cupido, que era o deus do amor e do desejo, por isso afirmam que ter os lábios dessa maneira te faz parecer mais sensual.

Formas de lábios em arco de cupido

Arco do cupido: Este é o tipo de lábio que tem uma forma de "V" bastante marcada, por isso não precisa de nenhum truque de maquiagem para se destacar. Arco de cupido arredondado: Neste caso, a ‘seta’ não é tão visível devido à espessura do lábio superior, fazendo com que a linha se perca de vista, mas com maquiagem é possível defini-la. Arco do cupido volumoso: Este é considerado um dos mais ‘perfeitos’, devido à harmonia entre os dois lábios. Arco de cupido indefinido: Neste caso, o lábio superior se destaca por ter uma forma arredondada, tornando o "V" praticamente imperceptível.

Como você pode obter lábios com arco de cupido?

Não se preocupe se você não tiver linhas de lábios muito marcadas, como o arco do cupido, pois ao acentuar a maquiagem em forma de 'V', você pode conseguir isso.

Umedeça: Prepare seus lábios com um hidratante para obter um melhor efeito. Você pode usar bálsamos labiais para mantê-los saudáveis e com uma aparência radiante, sem áreas ressecadas.