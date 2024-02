As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (06).

Sagitário

Confie na sua intuição para tomar as decisões certas na sua vida pessoal e profissional. Aceite as mudanças no amor com uma atitude positiva e conciliadora. Aproveite toda a sua energia para fazer mudanças no trabalho que o beneficiem. Para esta semana a sua carta é “O Eremita” , ela te convida à introspecção e à busca pelo equilíbrio, além de contar com sua família e entes queridos. Lembre-se que você não está sozinho e que juntos poderão superar qualquer obstáculo.

Capricórnio

Use laranja e verde para atrair abundância e boas energias. Áries, Touro e Virgem serão seus signos mais compatíveis. A carta “O Imperador” coroa você com força e sabedoria. Seu poder interior se intensifica, permitindo superar qualquer obstáculo. No entanto, lembre-se de manter a calma e negociar de forma inteligente no local de trabalho. A raiva só irá atrapalhar seu julgamento.

Aquário

A carta “Carruagem” impulsiona você para uma semana de sucesso e avanço. Não pare, continue com passo firme e determinação. Os contratempos são lições que fortalecem sua trajetória profissional. Um presente inesperado irá surpreendê-lo nas mãos de um novo amor. Aproveite a magia e a alegria desta nova etapa da sua vida amorosa. Comemore seu aniversário com alegria e rodeado de seus entes queridos. Esta será uma ocasião memorável cheia de felicidade e bons momentos. Seus números mágicos são 12 e 29 e irão guiá-lo para a fortuna.

Peixes

Use branco e azul para atrair abundância e energia positiva. Capricórnio, Câncer e Escorpião serão seus signos mais compatíveis para encontrar o amor . A carta “A Estrela” ilumina você com sucesso e reconhecimento, você brilhará em seu ambiente de trabalho, recebendo uma promoção que o impulsionará a novos patamares. É hora de aproveitar seu talento e demonstrar seu potencial. No amor, a carta convida você a fortalecer seus relacionamentos.

Com informações do site Nueva Mujer