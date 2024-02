As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (06).

Leão

Você obteve a carta “O Mundo” no horóscopo do tarot, o que indica que é um bom momento para realizar viagens relacionadas a novos projetos de trabalho e tomar decisões importantes para o seu progresso. Esta carta também recomenda que você retome os estudos. Seus números mágicos são 05 e 09. Seus signos compatíveis são Áries, Leão e Sagitário.

Virgem

No horóscopo do tarot você obteve a carta “Julgamento”, então é um momento de amadurecer e crescer mentalmente. Concentre-se no seu próprio bem-estar e alcance a felicidade. Esta carta também recomenda que você fique longe das pessoas tóxicas ao seu redor que não permitem que você avance em sua vida. Você pode resolver qualquer questão jurídica em sua vida sem problemas. Seus números mágicos são 16 e 21. Seus signos compatíveis são Peixes, Touro e Gêmeos .

Libra

“O Ás de Paus” chegou para iluminar o seu caminho, esta semana é crucial para tomar decisões que irão impulsionar o seu crescimento. Você tem o poder em suas mãos para tomar as rédeas do seu destino e alcançar a grandeza. No ambiente de trabalho, ouse pedir uma promoção ou procurar um novo emprego. Seu potencial é ilimitado e abre as portas para a abundância. Seus números mágicos 03 e 24. Gêmeos, Aquário e Leão são seus signos mais compatíveis para o amor.

Escorpião

Seus números mágicos são 18 e 25 e eles o guiarão para o sucesso. Cerque-se da energia compatível de Virgem, Câncer e Peixes, aproveite o seu melhor dia, que será quarta-feira. Use verde e laranja para atrair abundância e boas energias. A carta “Os Amantes” revela uma semana de paixão. Prepare-se para desfrutar de um amor intenso com seu parceiro atual ou para conhecer novas pessoas que irão cativá-lo. No entanto, tome cuidado com fofocas, traições e amores proibidos que podem assombrar sua vida.

Com informações do site Nueva Mujer