As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça-feira (06).

Áries

Esta semana a carta do tarot que irá te guiar é “Temperança”. Ela pede que você seja prudente e calmo ao tomar decisões e que seja mais sábio ao aceitar um novo emprego. Pense duas vezes antes de agir para evitar erros. Seus números mágicos são 10 e 23, suas cores são vermelho e branco e seus signos compatíveis são Câncer, Sagitário e Capricórnio. Lembre-se que esta carta também significa a grandeza que você é como ser humano.

Touro

No horóscopo do tarot você obteve “A Força”, o que significa que sua grandeza profissional crescerá significativamente nos dias de hoje. Você será capaz de fazer quaisquer mudanças positivas em seu ambiente de trabalho. Seus números são 06 e 20 , seus signos compatíveis são Libra, Capricórnio e Virgem, e suas cores da abundância são o azul forte e o verde. Você deve continuar com seus estudos.

Gêmeos

Você obteve a carta “Ás de Ouros” no horóscopo do tarot, que indica que será uma semana de triunfos em sua vida profissional e de chegada do dinheiro que lhe era devido. Lembre-se de que este mês é para progredir, não para parar em qualquer coisa que queira fazer. Seus números mágicos são 08 e 30, suas cores são o vermelho profundo e o amarelo, seus signos compatíveis são Libra, Escorpião e Aquário.

Câncer

No horóscopo do tarot você ganhou a carta “O Mágico”, que anuncia uma semana repleta de mudanças positivas no seu ambiente de trabalho. Você pode realizar desejos como uma casa ou um carro novo, mas procure ser mais discreto com sua vida pessoal para não atrair energias ruins. Seus números mágicos são 26 e 28. Seus signos compatíveis são Sagitário, Peixes e Escorpião. Suas cores são amarelo e laranja.

Com informações do site Nueva Mujer