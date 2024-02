As 10 tendências de 2024 que melhor se adequam às mulheres com curvas

Quem disse que mulheres com curvas não podem usar roupas na moda? Elas têm todo o direito porque existem tendências que ficam melhores nas mulheres com curvas do que nas mulheres muito magras.

No entanto, as mulheres com curvas devem ter em mente algumas regras para realçar visualmente a silhueta ou disfarçar algumas áreas do corpo.

De acordo com a revista de moda ‘InStyle’, existem algumas dicas que você deve seguir para escolher peças que se adaptem melhor à sua silhueta e realcem seus pontos fortes.

Os vestidos midi e os macacões: Devem ficar justos na cintura, pois dessa forma realçam a silhueta e embelezam as curvas.

Os decotes em forma de V: Estilizam e alongam a figura visualmente. Se você tem muito peito, ficará muito favorecida.

As cores da moda: aposte no color block para parecer mais estilizada e nas estampas XL.

Os vestidos soltos: Devem ser ajustados abaixo do peito porque dão uma forma muito bonita. Escolha um modelo que destaque a cintura, mas que disfarce a barriga e as coxas largas.

As calças: Aposte em um modelo tipo culotte ou palazzo. Eles são perfeitos para alongar as pernas e disfarçar sua largura real.

Sapatos de salto alto: Mesmo que sejam de salto médio ou baixo, eles estilizam muito. Se você quer ir confortável, opte por um salto perfeito.

As tendências de 2024

Calças de cintura alta

Imprescindíveis para marcar tamanho. Os de corte capri e estampados são perfeitos para estilizar as pernas ao mesmo tempo que alongam visualmente a silhueta.

Macacões e jardineiras

A estética dos anos 1990 está na moda novamente e os macacões voltaram para dominar nossos looks. Se você tem curvas, não pense duas vezes e adquira um macacão (ou jardineira jeans). Se você quer disfarçar pernas largas, opte por um modelo tipo palazzo ou culotte.

Mistura de estampas

Ter curvas não significa que você deva fazer do seu estilo uma ode à sobriedade. A mistura divertida de estampas também é para você.

Vestidos soltos e com decotes em V

Se você tem muito busto, aposte em um vestido solto e com decote em V. Dessa forma, você alongará o pescoço visualmente e parecerá muito estilizada. As listras verticais também alongam a silhueta.

Calças palazzo

As calças tipo palazzo, por serem de cintura alta, fazem as pernas parecerem infinitas. Também realçam a cintura (recomendamos colocar a camisa ou blusa por dentro) e disfarçam a largura real da perna.

Roupas da moda em color block

Os trajes de corte sartorial favorecem muito as mulheres com curvas e podem ser usados com designs coloridos. É uma aposta segura tanto para ir ao trabalho quanto para ir a um casamento ou outro evento importante.

Visual total preto

Uma combinação que nunca sai de moda e continuará sendo uma aposta segura também nesta temporada. Adoramos os looks totalmente pretos porque eles estilizam muito e visualmente diminuem os quilos. Use-os com acessórios coloridos e dê um toque de contraste.

Saias midi

Aposte em uma saia midi, uma peça perfeita para realçar a silhueta. As mais entendidas de moda combinam-nas com camisas brancas e outras peças básicas.

Jaquetas com cinto

Aposte em uma jaqueta ou em um blazer (se quiser parecer mais elegante) com cinto. Os blazers são a peça básica de qualquer guarda-roupa. Se você combinar seu blazer da moda com um cinto, parecerá muito estilizada.

Vestido blazer

Os vestidos tipo blazer são uma das peças mais favorecedoras para meninas com curvas marcadas.