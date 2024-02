Amante de franjas? Essas serão as mais usadas em 2024

Não apenas as tendências de looks têm sido fortes neste ano de 2024, como tem havido uma competição entre o estilo aesthetic e o coquete, mas também as tendências de diferentes cortes de cabelo que serão populares nos próximos meses, graças às opções apresentadas pelas renomadas passarelas de moda.

Se há um estilo que tem ganhado força nos últimos meses, são os diferentes tipos de franjas com as quais modelos, atrizes e cantoras têm desfilado nos tapetes vermelhos e em diversos eventos de celebridades.

Seja para as mais conservadoras ou as mais ousadas, há um estilo perfeito para todos os gostos e diferentes formas de rosto.

Estes são os tipos de franjas que estarão em tendência em 2024.

Franja XXL

Em 2024, os comprimentos das franjas irão de uma extremidade à outra, pois enquanto alguns preferem usá-las curtas, outros optam por cortes longos. Assim, a Louis Vuitton tem mostrado nesta temporada primavera-verão 2024 Prêt-à-porter.

Este estilo é extremamente longo, ultrapassando o limite das sobrancelhas, com uma queda natural que permite essa abertura de forma orgânica, sendo perfeito para cabelos lisos ou cacheados.

Franja Jane Birkin

Este é outro corte que fica bem em todos os tipos de cabelo e, neste caso, foi trazido de volta pela Versace SS24. Um estilo jovem com ares dos anos 60-70.

Baby BangsBaby Bangs

Esta é uma decisão para as mais corajosas, sendo uma franja reta acima das sobrancelhas. Um estilo que lembra os populares cortes que as mães faziam nas crianças pequenas.

Ao contrário dos anteriores, este sim precisa de manutenção para mantê-lo perfeito o tempo todo.

Franja Hime

Este penteado combina um corte curto reto com duas mechas largas na frente, cortadas horizontalmente em direção às bochechas (na metade do rosto). Embora a Rosalía tenha exibido esse corte em algumas ocasiões, ele já era uma tendência graças à Cher, que o exibiu nos anos 60.

Micro franjas

Este é um dos franjas mais radicais por ser uma micro franja. Apesar de seu estilo ousado, é um dos mais procurados atualmente e Zendaya tem sido uma das últimas famosas a exibi-lo nos últimos dias.