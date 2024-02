A cor de unhas favorita das mulheres sofisticadas: é elegante e rejuvenesce

As mãos são o cartão de apresentação das mulheres. Quando conhecemos alguém, a primeira coisa que vemos são as nossas mãos, ao cumprimentar, ao acariciar, ao segurar uma taça de vinho, há uma infinidade de momentos em nossas vidas em que elas são as protagonistas.

Sendo as nossas mãos as protagonistas da nossa vida, elas devem estar muito bem arrumadas, com uma manicure perfeita, com cores em tendência e muito elegantes.

As mulheres sofisticadas nunca se esquecem disso e sempre têm a manicure perfeita e usam cores nas unhas que as fazem parecer poderosas.

Cores que rejuvenescem, o mais importante

Outro elemento importante em nossas mãos é usar cores de esmalte que rejuvenesçam. Especialistas em manicure afirmam que unhas bem cuidadas e bonitas atraem os olhares, desviando a atenção de qualquer sinal de idade que nossas mãos possam apresentar.

Entre as cores recomendadas pelos especialistas está o vermelho, além de ser o mais solicitado nos salões de beleza.

"É um tom fácil de combinar, atraente e que geralmente fica bem em todas as pessoas", garantem especialistas à revista Vogue.

O mais elegante, tons de rosa e nude

Mas há uma cor que é a mais solicitada pelas mulheres sofisticadas e que tem muito poder: o tom rosa.

De acordo com a especialista do salão Nails Spa, Noelia Jiménez, as cores rosa, especialmente as mais brilhantes, e os tons nude ajudam a obter uma aparência mais jovem nas mãos, além de dar a impressão de ter dedos mais alongados e elegantes.

Mãos estilizadas e elegantes, os dois elementos que fazem com que as mulheres de classe alta sempre optem por esses tons, pois as fazem parecer ainda mais sofisticadas.

Jiménez enfatizou que os tons amarelos, verdes e muito escuros são descartados pelas mulheres sofisticadas para a manicure.

“Embora algumas tonalidades dessas cores possam ser muito chamativas e inovadoras, elas não são a opção perfeita para obter mãos com aparência mais jovem.”