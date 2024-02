5 perfumes pouco conhecidos que te farão se sentir lindíssima e original

Não quer cheirar como todas? Se a resposta for afirmativa, então deve dar uma oportunidade a esses perfumes pouco conhecidos para mulheres.

De acordo com o Glamour, também são chamados de fragrâncias de nicho, pois não são criadas por grandes marcas em massa, mas sim geralmente encontradas em lojas especializadas, com ingredientes de jardins privados, colheitas manuais e aromas únicos, difíceis de encontrar em outro lugar.

Perfumes para mulheres pouco conhecidos

Flor y Canto de Arquiste

A primeira recomendação da fonte é precisamente esta criação mexicana, que se inspirou no hálito da deusa asteca Xochiquetzal, princesa das flores e deusa do amor. Para isso, foi elaborado com notas de acácia, calêndula, folhas verdes quebradas, absoluto de nardo, magnólia grandiflora, plumeria branca, entre outros.

7753 de Mona Histoires

Por outro lado, também temos este aroma inspirado na Mona Lisa, que cheira a um coquetel à base de bergamota italiana, hera, baga de Ma Khaen, tuberosa, figo da Berberia, heliotrópio, vetiver, sândalo e carvalho.

Aventus for her da Creed

Entre os perfumes pouco conhecidos para mulheres, também temos essa deliciosa fusão entre o cítrico e floral, que se inspira em mulheres fortes e com história. As notas de saída são maçã verde, bergamota, limão (lima ácida), patchouli, pimenta rosa e violeta.

Gold Immortals por Ex Nihilo

Se você quer encantar por onde passar e cheirar muito elegante ao mesmo tempo, recomendamos esta mistura de notas de pera e bergamota que se juntam com ylang ylang e peônia. Além disso, possui fava tonka, almíscar e âmbar.

Teint de Neige de Lorenzo Villoresi

Por último, temos esta alternativa que está entre os aromas perfumados e talcados. É doce e ao mesmo tempo intenso e persistente, com notas de jasmim, rosa, ylang ylang e almíscar.