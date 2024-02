40% dos casais no mundo terminaram devido a decisão financeira ruim, segundo estudo

Uma pesquisa realizada com 2.000 americanos analisou a importância da tomada de decisões e descobriu que 40% havia terminado um relacionamento por uma má escolha financeira.

Em geral, quase três quartos dos entrevistados se sentem seguros em sua capacidade de tomar decisões e se consideram resolutos (74%). Apenas um em cada seis admite estar indeciso.

Outros resultados

Aqueles que estão seguros de suas decisões atribuem isso ao seu bom julgamento (68%), confiança (63%) e uma forte intuição (62%). Também se orgulham de sua capacidade de pensar rapidamente (58%) e avaliar os comportamentos dos outros, como tom de voz ou linguagem corporal (54%).

Por outro lado, os indecisos têm medo de tomar a decisão errada (55%) e buscam compreender a maior quantidade de informações possível (56%).

Para quase metade dos entrevistados, os opostos se atraem, pois procuram alguém mais decidido ao se envolver em um relacionamento (46%). Isso é verdade, exceto no Meio-Oeste, onde apenas um em cada cinco procura alguém mais decidido.

Embora a maioria dos americanos acredite que são decisivos, muitos procuram conselhos de alguém no trabalho (35%) ou nas notícias (29%) - mais do que o conselho do parceiro (18%) - quando consideram decisões relacionadas ao dinheiro.

Realizada pela OnePoll em parceria com a SurePayroll By Paychex, a pesquisa também descobriu que algumas das decisões diárias com as quais as pessoas lutam regularmente são o que comer nas diferentes refeições (44%), o que assistir na televisão (40%) e decisões relacionadas a hobbies, como qual livro ler ou o que criar (39%).

Os entrevistados estão mais abertos à negociação quando se trata de debates domésticos sobre opções de comida (47%) ou tarefas domésticas (37%), mas menos quando se trata de decisões relacionadas ao trabalho, como mudar de área com um colega (4%) ou ajustar seu salário (2%).

Quando se trata de decisões importantes, os entrevistados têm mais confiança na pesquisa (55%) e fazem listas de prós e contras (55%) para ajudá-los.

A maioria dos entrevistados indica que gostariam de estar 100% seguros antes de fazer uma compra importante, como uma casa (60%). Isso requer mais certeza do que a decisão de casar ou divorciar (57%), formar uma família (44%), mudar de emprego (48%) ou mudar de casa (40%).

Surpreendentemente, 40% disse que deixaria uma decisão importante ao acaso.

Casais americanos

Em média, os americanos pesquisariam seis horas antes de tomar uma decisão importante. Um em cada nove disse que precisaria refletir por pelo menos 10 horas antes de tomar uma decisão.

Algumas dessas decisões importantes às quais as pessoas se comprometeram estão relacionadas ao tempo ou ao dinheiro, como mudar para um novo lugar (41%) ou investir uma grande quantia de dinheiro (15%).

Outros tomaram medidas que mudaram suas carreiras, como começar um novo trabalho ou trajetória profissional (52%) ou se tornar proprietários de um negócio (13%).

Das principais decisões a serem consideradas, os entrevistados concordam que iniciar um negócio (21%) e investir uma grande quantia de dinheiro (22%) levariam à deliberação mais longa.

"Seja tomando decisões grandes ou pequenas, a pesquisa mostra claramente que as pessoas querem ter certeza de suas decisões. Os resultados destacam as maneiras pelas quais os proprietários de pequenas empresas podem ajudar os clientes atuais e potenciais a simplificar e validar seu processo de tomada de decisão", disse Melissa Smiley, diretora associada de marca e conteúdo da SurePayroll By Paychex.

