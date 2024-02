Unhas azuis: 4 nail arts para você se inspirar na cor

A Suvinil elegeu o azul bebê como a cor do ano de 2024, prometendo invadir não apenas as decorações e as passarelas, mas também as unhas. A tendência, que já contava com adeptas como Sofia Richie e Sabrina Carpenter, ganha ainda mais força este ano, abrangendo desde tons mais claros até azuis escuros. Se você está pronta para aderir a essa moda, confira inspirações de unhas azuis, seja na esmaltação clássica ou em nail arts.

Efeito cromado: um toque moderno no azul escuro

Efeito cromado fica ainda mais interessante no azul escuro. (Instagram @mpnails/Reprodução)

O efeito cromado, destacando-se como uma das maiores tendências recentes, traz um estilo único para as unhas. Em tons mais claros, a versão cromada se torna ainda mais evidente, sendo a escolha ideal para quem busca algo fora do comum sem aderir a desenhos elaborados. Para um toque de elegância, opte pelo azul escuro, elevando o glamour das suas unhas.

Formas geométricas em azul: ousadia e estilo

Formas geométricas estão em alta e permitem combinar mais de um tom de azul! (Instagram @paintboxnails/Reprodução)

A tendência das formas geométricas chega às unhas azuis, permitindo a combinação de vários tons. Desde xadrez até outras formas geométricas, essa escolha é para quem gosta de ousar. Experimente seguir o mesmo padrão em todas as unhas, destacar apenas um dedo ou mesclar diferentes ideias entre elas, incluindo triângulos, quadrados, retângulos e círculos.

Francesinhas inovadoras: mais que um clássico

Quer renovar a francesinha? Vale investir em adesivos ou aplicações de pérolas. (Instagram @thehotblend/Reprodução)

Se a francesinha parece básica demais, saiba que há formas criativas e divertidas de explorá-la. Alternar tons de azul, testar a “francesinha invertida” ou adicionar elementos como adesivos e pérolas são maneiras de renovar esse estilo clássico. Fuja do óbvio e dê um toque de modernidade à tradicional francesinha.

LEIA TAMBÉM: 10 designs de unhas bonitas e em tendência que estão fazendo sucesso entre as mulheres elegantes

Ombré azul: degradê diferenciado e fácil de fazer

Efeito ombré é diferente e fácil de fazer. (Instagram @chameleonglitter/Reprodução)

O estilo ombré, caracterizado pelo degradê que vai de um tom mais escuro para um mais claro, é uma opção para quem gosta de ousar sem desenhos marcados. A aplicação é simples: uma camada de base, duas cores escolhidas e uma esponja para criar o efeito de transição. Experimente combinações como azul claro e nude para um resultado elegante.

Fonte: Cláudia