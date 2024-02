Os 7 perfumes femininos que deixam marca por onde passam e duram o dia todo

Para uma mulher, é importante que sua fragrância deixe rastros para que quem esteja por perto note sua presença e a identifique. Por isso, encontrar o perfume ideal não é uma tarefa fácil nem rápida, mas quando você o encontra, ele se torna seu básico e marca registrada.

De acordo com a revista Telva, um perfume deve ter uma combinação equilibrada de notas e características específicas que englobem durabilidade e atratividade.

Estas recomendações serão úteis como guia para escolher o perfume ideal:

Longevidade. O bom perfume tem uma duração notável na pele, capaz de manter sua fragrância durante todo o dia sem desaparecer em poucas horas. As fragrâncias que contêm óleos essenciais naturais tendem a durar mais em comparação com as fragrâncias sintéticas.

Projeção. Ou seja, a distância em que os outros podem sentir o seu cheiro. Um bom perfume deve ter uma projeção moderada para ser percebido pelas pessoas próximas, mas sem ser avassalador.

Notas de saída atraentes . As notas iniciais devem ser frescas e atraentes para obter uma primeira impressão memorável. Os cítricos e as notas frutadas costumam funcionar bem como notas de saída.

Coração envolvente. As notas florais e doces no coração do perfume proporcionam profundidade e calor. Flores como jasmim, rosa e lírio são populares nas notas médias.

Com um fundo sedutor. Notas de base, como baunilha, âmbar, almíscar e madeira, trazem uma sensação de elegância e durabilidade. Essas notas são as que permanecem na pele por mais tempo.

Um perfume deve ser versátil e adequado para diferentes estações e eventos. Procure um que sirva tanto durante o dia quanto à noite, e em diferentes estações do ano.

O perfume de qualidade combina perfeitamente com a química natural da pele de cada pessoa, e é capaz de criar uma fragrância única em cada indivíduo.

Boa fixação. É a capacidade que o perfume tem de aderir à pele e permanecer por horas. Isso deve ser adequado para garantir que a fragrância dure o dia todo.

Se você é uma daquelas mulheres que querem deixar marcas, estes 7 perfumes devem estar na sua lista:

Dolce Garden Dolce&Gabbana

É uma flor que exala encanto e floresce em um rico jardim siciliano, com um equilíbrio delicioso de doçura e frescor que é impossível resistir. Uma aura alegre e solar que combina cítricos e toques cremosos entre a mandarina italiana, a frangipani e o coco. A fragrância feminina resulta em um aroma vibrante e animado, envolvente e exótico; fresco e brilhante como caminhar por um jardim de flores.

LoveMe Tous

Um perfume de alta joalheria que oscila entre a suavidade e a intensidade e é apresentado em um frasco em forma de pingente TOUS. Inspirado na quartzo rosa e na prata, este objeto de desejo contém um eau de parfum floral frutado muito delicado. 89% dos ingredientes da fragrância são de origem natural.

Elixir Elie Saab

Uma poção para uma mulher poderosa, decidida e segura. É um buquê floral oriental luxuoso cujas facetas evocam criações de alta costura. A nota de íris do coração é inspirada na íris Cedretti, uma variedade que floresce na região dos Cedros do Líbano. A nota se intensifica graças ao ‘acorde de amor’, um acorde criado exclusivamente para o Elixir que reproduz um sentimento muito forte de apego e sedução.

Beso de Luna Beso Beach

Um perfume tão luminoso e hipnótico como a lua refletida à noite no mar Mediterrâneo. Com um novo ingrediente cítrico único: o coração de limão, misturado com o brilho floral da Magnólia e as notas aveludadas de Cashmeram, as madeiras ambarinas e os almíscares, nasce um perfume luminoso e hipnótico como a lua cheia refletida no mar.

Venenum Kiss Ex Nihilo

Um licor sensual e sofisticado que tem notas de damasco confitado e baunilha. O toque hipnótico é dado pelo acariciar obsessivo do âmbar e pelo hálito aveludado da rosa e do açafrão. Também contém neroli, noz-moscada, baunilha e sândalo.

724 Maison Francis Kurkdjian

Perfume com cheiro de limpeza, cujas notas de saída trazem um aspecto fresco e urbano, destacando os aldeídos e o óleo essencial de bergamota da Itália. Relaxante com um espírito urbano vibrante, mas envolvente. Oferece uma sensação de conforto e proteção, como a sensação de limpeza que me lembra caminhar pela cidade.