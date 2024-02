Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 5 a 9 de fevereiro de 2024

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar fevereiro de 2024! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 5 a 9 de fevereiro de 2024:

Áries

Pense duas vezes antes de agir para evitar erros. É momento de mostrar a grandeza que você é como ser humano.

Você deve colocar cada pessoa ao seu redor em seu lugar. Serão alguns dias de transformação rumo ao positivo.

No amor, embora sinta falta do seu parceiro, lembre-se que cada vez que você tem seu espaço e ele o dele, o amor o une mais. Não fique triste, a solidão termina em breve. Em questões de saúde, não deixe para outro dia o que há de mais importante na sua vida.

Touro

Você será capaz de fazer quaisquer mudanças positivas em seu ambiente de trabalho. Você deve continuar com seus estudos.

Em assuntos familiares, lembre-se que você é o pilar e terá que ajudar todos a sair de seus problemas.

Um amor do passado está procurando por você para pedir que vocês voltem a ficar juntos. Não seja mais tão teimoso.

Se essa situação empresarial ou de trabalho não ocorrer, tente avançar com outro projeto. Lembre-se que o seu signo sempre faz sucesso e sabe ganhar dinheiro. Um animal de estimação chega ou uma viagem.

Gêmeos

Lembre-se de que este mês é para progredir, não para parar em qualquer coisa que queira fazer.

Você está no caminho certo em questões amorosas com a pessoa com quem está no momento para formar um relacionamento sério.

Tenha cuidado com quaisquer problemas de saúde e siga sua dieta e rotina de exercícios para ter a melhor aparência. Estes são tempos de renascimento espiritual.

Você encerra algumas amizades para que sua energia cresça de forma mais positiva, é preciso se renovar, não se esqueça disso.

Câncer

Você pode realizar desejos de consumo importantes como uma casa ou um carro novo, mas procure ser mais discreto com sua vida pessoal para não atrair energias ruins.

Lembre-se de que você é a inspiração de muitas pessoas e a fonte de confiança de outras. Recomendo que você mantenha a calma e seja muito cauteloso com seus comentários sobre os outros.

Lembre-se que o seu signo se caracteriza pela sinceridade, mas procure não dar sua opinião a menos que lhe peçam. Sua boa sorte no amor continua. Se você está em um relacionamento, não hesite em formalizar, pois ele prosperará.

Leão

Hora de retomar os estudos, sejam eles uma língua estrangeira ou um diploma em administração.

Você será capaz de atrair abundância para sua vida com mais facilidade. Não encare os problemas de forma tão obsessiva e deixe tudo fluir no seu espaço. Se você está em um relacionamento, pode ter algumas dificuldades por causa do ciúme, por isso evite levar a situação adiante.

No ambiente de trabalho, lembre-se que você é o rei da selva, mas isso não significa que você esteja sempre certo, seja mais diplomático.

Virgem

Concentre-se no seu próprio bem-estar e alcance a felicidade. Fique longe das pessoas tóxicas ao seu redor que não permitem que você avance em sua vida. Você pode resolver qualquer questão jurídica em sua vida sem problemas.

Esta semana será favorável para resolver quaisquer pendências trabalhistas. Lembre-se que você está em um período de renascimento de sua energia cósmica, o que aumenta sua energia positiva. Você receberá o convite para viajar e trabalhar fora do país e isso o ajudará a crescer financeiramente.

Libra

Você tem o poder em suas mãos para tomar as rédeas do seu destino e alcançar a grandeza. No ambiente de trabalho, ouse pedir uma promoção ou procurar um novo emprego. Seu potencial é ilimitado e abre as portas para a abundância.

É hora de construir o seu futuro e formar sua família, estabelecer-se e criar objetivos sólidos. Se você está se relacionando com duas pessoas ao mesmo tempo, escolha aquela que o faz sorrir e o enche de felicidade.

Escorpião

Prepare-se para desfrutar de um amor intenso com seu parceiro atual ou para conhecer novas pessoas que irão cativá-lo. No entanto, tome cuidado com fofocas, traições e amores proibidos que podem assombrar sua vida.

No campo profissional você ampliará sua rede de contatos e estabelecerá novos negócios. Suas habilidades de comunicação estarão no auge, aproveite isso para se destacar no trabalho e nos estudos.

Deixe para trás os fardos negativos do passado e concentre-se em construir o seu futuro com sucesso.

Sagitário

Confie na sua intuição para tomar as decisões certas na sua vida pessoal e profissional. Aceite as mudanças no amor com uma atitude positiva e conciliadora. Aproveite toda a sua energia para fazer mudanças no trabalho que o beneficiem.

Lembre-se que você não está sozinho e que juntos poderão superar qualquer obstáculo no amor ou na vida. O sucesso está chegando para um projeto que você promove há muito tempo.

Mudanças positivas estão chegando no amor. Alguns relacionamentos podem chegar ao fim, mas não se preocupe, novas oportunidades românticas ainda estão por vir.

Capricórnio

Terça-feira será seu melhor dia para tomar decisões importantes. Lembre-se de manter a calma e negociar de forma inteligente no local de trabalho.

A raiva só irá atrapalhar seu julgamento. No amor, existe um alerta sobre a infidelidade, se você está em um relacionamento seja honesto e fiel. Se você é solteiro, escolha apenas um caminho e viva intensamente o romance.

Aproveite essa energia positiva para atingir seus objetivos e melhorar sua vida em todos os aspectos. Cuidado com as fofocas, não dê tanta importância ao que elas as pessoas contam para você.

Aquário

Os contratempos são lições que fortalecem sua trajetória profissional. Um presente inesperado irá surpreendê-lo nas mãos de um novo amor. Aproveite a magia e a alegria desta nova etapa da sua vida amorosa.

Comemorações com alegria e rodeado de seus entes queridos. Esta será uma ocasião memorável cheia de felicidade e bons momentos.

A força interior e o poder da convicção irão acompanhá-lo em todas as áreas da sua vida. Seu lado místico e intuição estará mais elevado do que nunca.

Peixes

É hora de aproveitar seu talento e demonstrar seu potencial. No amor, é preciso que você aprenda a fortalecer seus relacionamentos.

Se você é solteiro, é um bom momento para encontrar um parceiro. Se você está em um relacionamento, passe tempo com sua família e entes queridos.

Você avança em sua formação acadêmica ou estudos. Sua sede de conhecimento abrirá novas oportunidades para você no futuro. Quinta-feira será seu melhor dia para tomar decisões importantes.