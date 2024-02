As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda-feira (05).

Áries

A lua

Deixe o medo de lado e enfrente os problemas com coragem, pois você tem coragem e força para qualquer adversidade que surgir em seu caminho. Não deixe o passado voltar, pelo contrário, vire a página e trabalhe naquilo que você merece para se sentir em paz e harmonia. É preciso ter muito cuidado ao falar sobre suas estratégias, há tantas pessoas ao seu redor que o que você procura é um momento de fraqueza.

Touro

A estrela

É uma carta positiva que marca o início de algo que você vai iniciar e que vem com muito sucesso profissional e pessoalmente. Você entra em um processo de aprendizagem porque nem tudo pode ser como você quer ou como você impõe. Existem nuances que devem ser aceitas, principalmente quando se trata do seu relacionamento. Quando vê uma injustiça ela te afeta, mas a solução não pode vir apenas de você. Procura reconciliar, mas também que outros assumam a liderança da família.

Gêmeos

Torre

Esta carta implica que você está passando por um período muito difícil a nível pessoal, que deve sair de um problema para se sentir calmo. É preciso ter muito cuidado a nível profissional porque qualquer erro pode ter consequências e isso terá impacto nas suas finanças. Afastar-se um pouco dos problemas, olhando-os com perspectiva, costuma ser um método imbatível para alcançar soluções objetivas.

Câncer

Página de Paus

Você não deve subestimar absolutamente nada do que acontece ao seu redor e prestar atenção a cada passo que você dá e às decisões que tomará com base em uma mudança de emprego. É hora de definir seus sentimentos em relação a outra pessoa, por isso esta semana te convida a pensar e refletir. Antes de qualquer coisa, respire fundo e siga em frente. Às vezes, perdoar é tão ou mais satisfatório do que ser perdoado. Experimente e você verá como as coisas melhoram em muito pouco tempo com seu parceiro.

Com informações do site Nueva Mujer