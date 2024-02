Acessórios que você deve usar de acordo com o Feng Shui para atrair a fortuna

Embora você não acredite, os acessórios que escolhemos têm muito a ver com nossa fortuna, de acordo com o Feng Shui.

É por isso que devemos ser muito conscientes dessa escolha todas as manhãs, pois há alguns que bloqueiam a prosperidade e as boas influências devido aos seus materiais de confecção ou a história que têm por trás.

Acessórios para atrair a fortuna e os que trazem má sorte de acordo com o Feng Shui

Bem, Soy Carmín, afirma que devemos nos afastar dos brincos de coral. Dizem que eles podem mudar de cor de acordo com nosso estado de espírito ou as vibrações ao nosso redor. Eles até afirmam que quando eles quebram é um sinal de má sorte ou que uma doença está te rondando.

No entanto, você pode sim incorporar as joias com quartzo, principalmente se for rosa, pois está associado à boa sorte e é por isso que muitas pessoas usam ou usam como amuleto para promover a proteção.

Existem jóias que atraem energias positivas ou negativas para nossas vidas Freepik

De acordo com o Feng Shui, os acessórios em forma de ferraduras, chaves e elefantes também atraem tudo de bom para a sua vida porque são uma maneira de se conectar com os deuses.

Do que você deve se afastar são dos colares ou pulseiras de pérolas. Embora sejam lindos, femininos e estejam de acordo com a tendência chamada coquete, acredita-se que simbolizam lágrimas, afirma a mesma fonte. "Pode causar tristeza, perdas ou dor, então não é bom usá-las ou presentear alguém com elas".

Cada um dos acessórios deve ser escolhido com sentido Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Algo semelhante acontece com o jade, pois as peças com esta pedra preciosa absorvem energia negativa porque é uma rocha espiritual, de acordo com a versão dos especialistas. As esmeraldas e os opalos podem atrair invejas, ciúmes e estão associados a destinos trágicos e tristeza. Outra dica: nunca se deve usar um anel de noivado usado, pois traz má sorte.