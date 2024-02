5 cores de unhas rejuvenescedoras que trarão boa sorte em 2024, de acordo com o Feng Shui Estas cores são as da prosperidade e das energias positivas (Foto: Pinterest)

Assim como o Feng Shui trabalha nos espaços para criar harmonia e equilíbrio energético, também nos indica que as cores têm a capacidade de influenciar nossas energias e o ambiente ao nosso redor.

Acontece que essas cores que são capazes de gerar harmonia e boa sorte em nossos espaços, também podem fazê-lo em nós se as usarmos na manicure.

Quais são essas cores que determinam boa sorte e que podemos usar em nossas unhas? São 5 e aqui vamos mostrá-las para que nos próximos meses você possa se encher de energia positiva e boas vibrações.

Cores para ter boa sorte

Unhas azul céu

O azul celeste, com sua força intrínseca, pode ser seu aliado para impulsionar planos e projetos. Esta cor atemporal e jovial está relacionada à saúde, serenidade e calma, podendo contribuir para equilibrar as energias ao seu redor ao incorporá-la em elementos em movimento, como as unhas dos dedos das mãos. Além disso, por ser uma cor correspondente ao elemento Água, diz-se que ela atrai paz e liberdade.

Unhas em verde maçã

O verde maçã simboliza a estabilidade, a criatividade e a cura. Essa tonalidade corresponde ao elemento Madeira, evocando a energia da primavera: indica que a natureza está em seu auge e que a vida está no ponto perfeito. Se você pintar suas unhas dessa cor, de acordo com o Feng Shui, atrairá boa sorte e felicidade.

Unhas em vermelho fogo

A cor vermelha é considerada a cor da boa sorte na China. É um símbolo de felicidade, prosperidade e sucesso. De acordo com o Feng Shui, representa o elemento do fogo e acredita-se que tem a capacidade de ativar a energia positiva e harmonizar a energia negativa.

Unhas em branco perolado

A cor branca no Feng Shui representa a intelectualidade e a prosperidade fora de casa, ou seja, influencia o que você faz fora de casa: no seu trabalho, nas suas viagens e na sorte que terá no exterior. Essa cor está associada ao elemento metal, o elemento que representa o outono, portanto, essa cor é a que lhe dará mais sorte durante a próxima estação do ano de 2024, de acordo com o Feng Shui.

Unhas em amarelo imperial

A cor amarela também está relacionada à boa sorte no contexto do Feng Shui. Acredita-se que esse tom tem a capacidade de atrair energias positivas. A associação do amarelo com o elemento fogo, que é um símbolo de transformação e ação, contribui para criar um fluxo energético dinâmico que pode propiciar oportunidades e boa sorte em diversos aspectos da vida.