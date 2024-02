10 designs de unhas bonitas e em tendência que estão fazendo sucesso entre as mulheres elegantes

Chega fevereiro de 2024, o mês do amor, e devemos estar espetaculares para esse dia e para tudo que está por vir, por isso preparamos as cores em tendência deste ano para que você possa exibir mãos elegantes e delicadas.

Este ano, os esmaltes com acabamento metalizado, dourado e prateado serão muito populares. Também destacamos as unhas com acabamento perolado, a unha francesa em todas as suas versões e os designs de unhas com detalhes de brilho e purpurina.

Francesa metalizada

Começamos a seleção com este design de unha francesa metalizada em dourado, que achamos lindo. Vai combinar com todos os seus looks e vai elevá-los completamente.

Francesa preta com brilhos

Também adicionamos à seleção este design de francesa em preto decorado com brilhos.

Francesa com nuvens

Se você está procurando um design mais original, aposte nessa francesa decorada com nuvens, é ideal.

Cor branca

As unhas em cor branca são adoráveis para os meses de inverno e este design é pura inspiração.

Efeito perolado

Uma das grandes tendências da temporada são as unhas com efeito perolado.

Unhas naturais

Se não quiser complicar muito, as unhas naturais serão uma aposta segura e estão muito na moda.

Detalhes brilhantes

Você sempre pode recorrer a um esmalte em um tom nude ou rosa claro e decorá-lo com detalhes de brilho.

Cor marrom

A cor marrom será outra das protagonistas da temporada e também gostamos muito deste design.

Unhas grená

O grená nunca falha, é uma daquelas tonalidades atemporais que nunca saem de moda. O design com detalhes de pedraria é espetacular.

Efeito tartaruga

Se quiser algo mais ousado, aposte no efeito tartaruga.