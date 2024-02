Feng Shui: o ritual com canela que você deve fazer em sua casa para atrair abundância e dinheiro

Quando se pensa em canela, normalmente é associada à cozinha, mas essa especiaria vai além de ser um simples ingrediente de cozinha muito delicioso. Você sabia que a canela pode ser usada para se tornar uma aliada poderosa para transformar o lar e atrair dinheiro? De acordo com o Feng Shui, a canela pode ser integrada nas rotinas de limpeza e nos rituais para atrair abundância e criar um ambiente acolhedor cheio de energia positiva.

Como aproveitar a magia da canela para atrair abundância econômica para o lar?

Aromatizar os espaços: a canela é um dos elementos-chave para perfumar a casa de forma natural. Para conseguir isso, podem-se preparar saquinhos com paus de canela e deixá-los no armário ou nas gavetas. Seu aroma doce e reconfortante não apenas serve para impregnar os espaços, mas também ajudará a estimular a atmosfera que atrairá energia positiva.

Rituais holísticos: a canela pode fazer parte dos rituais holísticos do dia a dia para potencializar as energias. Queimar pauzinhos de canela enquanto se pratica yoga ou em plena meditação pode ajudar a afastar as energias negativas.

A canela como ingrediente secreto para atrair a prosperidade e eliminar as energias estagnadas

Limpeza energética: a canela é muito conhecida por suas propriedades purificadoras, por isso, se for incorporada nas misturas de limpeza doméstica, não só será possível eliminar a sujeira física, mas também as energias estagnadas. O ideal é combiná-la com vinagre e água para obter um limpador multifuncional.

Proteção e abundância: usar galhos de canela em pontos estratégicos da casa, como a entrada principal, serve para criar um escudo protetor e atrair abundância econômica. É uma prática antiga que tem sido usada em diversas culturas para atrair dinheiro e prosperidade financeira e afastar energias negativas.